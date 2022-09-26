Dünyanın tersine doğru! 2. el otomobil pazarı hurda doldu - Son Dakika
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Dünyanın tersine doğru! 2. el otomobil pazarı hurda doldu

26.09.2022 14:14
Dünyanın tersine doğru! 2. el otomobil pazarı hurda doldu

2. el otomobil pazarında durumlar kötüye gidiyor. Yeni bir araç alacak insanlar sıfır modeller bir yana dursun hurdaya yöneliyor.

Dolar kurundaki yükseliş 15 yıldır devam ediyor. Özellikle 2018 sonrası büyük bir ivme yakaladı. Günümüzde ise etkilerini ağır bir şekilde hissediyoruz. Tabii yüksek vergiler de bu artıştan nasibini aldığı için A'dan Z'ye neredeyse her şeyin fiyatı gün geçtikçe kabarıyor. Bu durumdan en çok etkilenenler arasında ise 2. el otomobil pazarı bulunuyor. İşte detaylar…

2. el otomobil alacak 10 kişiden 6'sı hurdaya yöneliyor

Dünya artık insanların kendine vereceği zararı kaldıramayacak boyuta ulaşmak üzere. Bu durumu önleyici birçok karar alınıyor. İçten yanmalı motora sahip araçları geride bırakmak da bunların arasında. AB ise halihazırda 2030 yılına kadar elektrikli otomobil dönüşümünü zorunlu kıldı.

Dünyanın tersine doğru! 2. el otomobil pazarı hurda doldu

Türkiye'de de elektrikli otomobillerin sayısı giderek artıyor. Hatta son rapora göre elektrikli araçların pazar payı yüzde 179.31 büyüdü. Fakat işin bir de gerçekçi yüzü mevcut. Kuzey Avrupa ülkelerinde satılan sıfır araçlarda elektrikli payı yüzde 80'e ulaşırken ülkemizde yüzde 0.29'dan yüzde 0.81'e çıktı. Yani sayılar aldatıcı olabiliyor.

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Öte yandan şu anda binek araç almak isteyen insanların çok büyük bir kısmı 2. el otomobil pazarına yönleniyor. Emre Özpeynirci ve Erol Şahin'in haberine göre, bu pazarın çoğunluğunu en az 3-4 kasa -jenerasyon- önceki modeller oluşturuyor.

Bu konuda dikkatleri çeken önemli bir detay ise 2. el otomobil alacak insanların yüzde 30'unun 10 yaş üstü, yüzde 30'unun ise 20 yaş üstü araçları tercih ettiği yönünde. Yani trafikte karşımıza çıkan araçlar çevreci ve elektrikli olmak bir yana emisyon oranının nispeten düşük olduğunu temsil eden Euro 5-6 standardını bile desteklemiyor.

Öyle ki pazardaki araçların satış yüzdelerine baktığımızda Euro 5 ve 6'dan çok Euro 2 ve 3'ün öne çıktığını görüyoruz. Tabii bu araçların büyük bir kısmının defalarca kaza yaptığını hatta ağır hasarlı, yani pert olduğunu biliyoruz.

Dolayısıyla günümüzde her ne kadar içerisinde onlarca hava yastığı, güvenli ve otonom sürüş asistanlarının bulunduğu, şerit ve tabela takibi yapan, ayrıca Euro NCAP testlerinden en az 4 yıldız alan otomobiller piyasaya sürülse de insanların büyük bir kısmı şu an için ABS ve hidrolik direksiyonu bile gözden çıkarmış durumda gözüküyor.

Paylaşılan listenin tamamı ise şu şekilde:

1 yaş altı: Yüzde 1.26

1 yaş: Yüzde 4.21

2 yaş: Yüzde 4.24

3 yaş: Yüzde 2.07

4 yaş: Yüzde 3.47

5 yaş: Yüzde 5.66

6 yaş: Yüzde 5.73

7 yaş: Yüzde 5.16

8 yaş: Yüzde 3.86

9 yaş: Yüzde 4.30

10 yaş ve üzeri: 60.04

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Kaynak: Shiftdelete

Avrupa Birliği, Tragger, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünyanın tersine doğru! 2. el otomobil pazarı hurda doldu - Son Dakika

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