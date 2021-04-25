2 KARDEŞ, 33 YILDIR YAN YANA AYAKKABI BOYACILIĞI YAPIYOR - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan iki kardeş 33 yıldır yan yana ayakkabı boyacılığı yaparak geçimlerini sağlıyor.

Abdullah Kılıç (46) ve kardeşi Kadir Kılıç (44), 15 Mayıs Mahallesi'nde 3'er metrekarelik yan yana iki dükkanda ayakkabı boyacılığı yapıyor. Çevrelerinde 'boyacı kardeşler' olarak da anılan Abdullah ve Kadir Kılıç, dip dibe olan iş yerlerinde gün boyu müşterilerinin ayakkabılarını özenle boyayıp parlatıyor. Çocukluklarını birlikte geçiren Kılıç kardeşler, iş hayatında da yan yana 33 yılı geride bıraktı.

'ELİM TUTUNCAYA KADAR BU İŞİ YAPARIM'

Abdullah Kılıç, küçük yaşta omzuna aldığı boya sandığıyla kardeşiyle birlikte ayakkabı boyadığını belirterek, İki kardeşiz ve yan yana çalışıyoruz. İşimiz var çalışıyoruz ve şükrediyoruz. Sabah erkenden gelip dükkanlarımızı açıyoruz. Akşam olunca da birlikte kapatıyoruz. Uzun yıllardır burada olduğumuz için devamlı müşterilerimiz oluştu. İşlerimiz iyi çok şükür. İşlerin yoğunluğu her gün farklı oluyor. Günlük ortalama 25-30 çift ayakkabı boyuyorum. Bu işin son temsilcilerinden sayılırız. Gençler artık bu işi beğenmiyor. Ayakkabı boyacılığı yapmak istemiyor. Çalışmak da boyacılık yapmak ayıp değildir. Ben bu işe yıllarımı verdim. Elim tutuncaya kadar da bu işi yaparım dedi.

Ağabeyiyle çalışırken birbirlerine hep yardım ettiklerini dile getiren 6 çocuk babası Kadir Kılıç ise, Birlik olmak kadar güzel bir şey yok. Ağabeyimle çalışmaktan çok mutluyum. Beraber büyüdük, oynadık. İş hayatına birlikte atıldık. Ekmeğimizi beraber kazanıyoruz. Burada en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu iş özenmek ister, 5 dakikada da boyarsın, 2 dakikada da boyarsa yapmaya başladıklarını söyledi. Kazandığı parayla geçimini sağlayıp 5 çocuk okuttu. En iyisini yaparsan en iyi şekilde kazanırsın diye konuştu.