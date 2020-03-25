2 katlı çiftlik evi yandı - BURSA - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında 2 katlı çiftlik evi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi- İznik kara yolu Torsu Tesisleri yakınlarında bulunan Ümit Karagüzel'e ait çiftlik evinin üst katında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye aracındaki merdivenin açılmaması ekiplerin işini zorlaştırırken yangın 1,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen bir kadına olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.