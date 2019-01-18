2 Kişinin Cinayet Zanlısı 4 Yıl Sonra Yakalandı
53 dakika önce
GAZİANTEP'te 2014 yılında 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçan B.A., polis ekiplerince yakalandı.
GAZİANTEP'te 2014 yılında 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçan B.A., polis ekiplerince yakalandı.
Onur Mahallesi'nde 27 Aralık
2014 günü meydana gelen olayda B.A., alacağı yüzünden tartıştığı Kadir Yıldız
ve Hanifi Özdar'ı tabancayla vurarak, öldürdü. Ardından da kaçtı. Aradan geçen süreye rağmen yakalanamayan B.A.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri katil zanlısının saklandığı evin adresini tespit edip, operasyonla düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan B.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:21 Kaynak: DHA
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