2 Kişinin Evde Başlarından Vurulmuş Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, İmam Adlı (61) ile yanına misafirliğe gelen Ziya Karaçizmeli (36), başlarına ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, İmam Adlı (61) ile yanına misafirliğe gelen Ziya Karaçizmeli (36), başlarına ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.



Olay, sabah saatlerinde Bozova'nın Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Ziya Karaçizmeli, aynı mahallede oturan İmam Adlı'nın evine misafirliğe gitti. Gece eve gelmeyen Karaçizmeli'nin yakınları, endişelenerek İmam Adlı'nın evine gitti. Yakınları girdikleri evde Karaçizmeli ile ev sahibi İmam Adlı'yı kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Karaçizmeli ile Adlı'nın başlarından tabancayla vurularak öldüğünü belirledi. 2 kişinin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.



Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine gelerek yaşananlara ilişkin güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Evde tabanca bulunmadığı için 2 kişinin cinayete kurban gittiği üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor.

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