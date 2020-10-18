2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayda; 1 tutuklama - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, aralarında çocuklarının kavgası nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelilerinden 1'i tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Eğirler Mahallesi Halkapara mevkisinde meydana geldi. Mehmet Güler (31), kızı A.G. (16), yakınları Mustafa Özer (37) ve oğlu Halil Özer (17), tarlada çift sürdükleri sırada daha önceden aralarında çocukların kavgası nedeniyle husumet bulunan Mustafa Ü. (48), oğlu Mücahit Ü. (18) ve A.Ü. (13) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Ö., Halil Özer, Mustafa Ü. ve Mücahit Ü. birbirlerine tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Güler ve Halil Özer çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan Mustafa Ü. ve Mücahit Ü. ise hayati tehlike nedeniyle ambulansla helikopterle Meram Tıp Fakültesine sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavilerinin ardından taburcu olan Mustafa Özer, A.G. ve A.Ü., jandarma tarafından gözaltına alındı. 'Kasten adam öldürme ve yaralama' suçundan bugün adliyeye sevk edilen 3 kişiden Mustafa Özer, tutuklandı. Yaşları 18 yaşındaki küçük olan A.G. ve A.Ü. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.