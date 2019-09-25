Son Dakika Haberleri: 2 kişinin öldüğü kavganın ardından Adli Tıp'ta güvenlik önlemleri artırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

2 kişinin öldüğü kavganın ardından Adli Tıp'ta güvenlik önlemleri artırıldı

1 saat önce

Gaziantep'te akraba iki aile arasında torun nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü kavga sonrası, tarafların cenazeleri almak için geleceği Gaziantep Adli Tıp Kurumunda geniş güvenlik tedbiri alındı.

2 kişinin öldüğü kavganın ardından Adli Tıp'ta güvenlik önlemleri artırıldı, System.String[]

Gaziantep'te akraba iki aile arasında torun nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü kavga sonrası, tarafların cenazeleri almak için geleceği Gaziantep Adli Tıp Kurumunda geniş güvenlik tedbiri alındı.


Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde gece geç saatlerde boşanma aşamasında olan F.K. ve Z.K. çiftinin aileleri arasında torun meselesi yüzünden tartışma çıkmış, sonrasında meydana gelen bıçaklı kavgada İmam Kaya ve Ümit Kaya hayatlarını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı.


Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi işlemleri sürerken, her iki tarafın yakınlarının cenazelerini almak için gelecek olması nedeniyle Adli Tıp Kurumunda geniş güvenlik tedbirleri alındı.


F.K. ile Z.K.'nın yaklaşık 7 yıldır evli oldukları ve 3 çocukları bulunduğu öğrenildi. Z.K.'nın iki hafta önce kocasından şiddet ve işkence gördüğü iddiasıyla evden kaçarak, kendi ailesinin yanına sığındığı ileri sürüldü. - GAZİANTEP

Gaziantep, Adli Tıp, Torun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında torun kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:29:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 kişinin öldüğü kavganın ardından Adli Tıp'ta güvenlik önlemleri artırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]