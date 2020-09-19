2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ve 2 kulüp çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Misli.com 2. Lig'de Bayburt Özel İdare Spor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Ligin ilk haftasında yarın sahasında Elazığspor'u ağırlayacak olan Bayburt ekibinde bugün yapılan korona virüs testlerinin sonuçları kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre; 16 futbolcu, 3 antrenör ve 2 kulüp çalışanı olmak üzere 21 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. - İSTANBUL