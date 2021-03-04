2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Son Dakika

2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Amed Sportif Faaliyetler: 2

04.03.2021 16:05
2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Amed Sportif Faaliyetler: 2, System.String[]

Misli.com 2. Lig, Beyaz Grup'un 26. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup oldu.

Misli.com 2. Lig, Beyaz Grup'un 26. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan xx, Uğur Başdaş xx, Güner Mumcu Taştan xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Muharrem Efe xx, Tuğay Adamcıl xx (Oğuz Eken dk. 65 xx), Sercan Kaya xx, Tekin Adar xx (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 76 xx), Musa Sinan Yılmazer xx, xx, Baran Basut xx (Hasan Kaşıkara dk. 46 xx), Raif Gündoğdu xx (Bahadır Abdulkadir Yağız dk. 65 xx), Berkan Yıldırım xx, Ömer Alp Kulga xx, Osman Torun xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xx, Anıl Şahin xx, Bünyamin Yürür xx, Serkan Yavuz xx, Erman Bulucu xx, Sinan Akaydın xx (Mesut Can dk. 90 ?), Şahin Şafakoğlu xx, Oğuzhan Öztürk xx (Zeki Korkmaz dk. 90 ?), Halil İbrahim Sönmez xx (Yusuf Yağmur dk. 81 ?), Mehmet Sıddık İstemi xx, Cerem Talha Dinçer xx (Mansur Çalar dk. 70 xx)

Goller: Sinan Akaydın (dk. 8 ve 50) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı Kartlar: Berkan Yıldırım, Sercan Kaya, Ömer Alp Kulga (Gümüşhanespor), Şahin Şafakoğlu, Ceren Talha Dinçer (Amed Sportif Faaliyetler) - GÜMÜŞHANE

2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Amed Sportif Faaliyetler: 2
2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Amed Sportif Faaliyetler: 2
2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Amed Sportif Faaliyetler: 2
2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Amed Sportif Faaliyetler: 2
2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Amed Sportif Faaliyetler: 2
2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Amed Sportif Faaliyetler: 2
2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Amed Sportif Faaliyetler: 2

Berkan Yıldırım, Gümüşhanespor, Sercan Kaya, Musa Sinan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Son Dakika Spor


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