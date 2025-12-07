2. Lig Haftası Sonuçlandı - Son Dakika
2. Lig Haftası Sonuçlandı

07.12.2025 18:18
Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Kızılyakaya Tarım zirveye yerleşti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta, Beyaz Grup'ta 15. hafta mücadelesi tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Mardin 1969, haftayı mağlubiyetle kapatmasına karşın 32 puanla liderliğini sürdürdü. Diğer yandan Yeni Malatyaspor, Isbaş Isparta 32 karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncuyla çıkamadığı için maç iptal edildi.

Beyaz Grup'ta ise zirve el değiştirdi. Haftayı galibiyetle tamamlayan Kızılyakaya Tarım Şanlıurfaspor, puanını 34 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta, Beyaz Grup'ta ise 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.MARDİN 196914102234112332
2.BURSASPOR14101335132231
3.ALİAĞA FUTBOL149233792829
4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR1492331121929
5.GÜZİDE GEBZESPOR1475224121226
6.ANKARA DEMİRSPOR147522315826
7.ISBAŞ ISPARTA 321365223121123
8.MUŞSPOR1464428161222
9.MENEMEN FK146442617922
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR144731813519
11.KCT 1461 TRABZON FK145452422219
12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR144371618-215
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR143651522-715
14.FETHİYESPOR143472423113
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU143291435-2111
16.SOMASPOR1413101234-226
17.ADANASPOR141112764-574
18.YENİ MALATYASPOR130211851-43-43
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR15111327171034
2.MUĞLASPOR1410222681832
3.BATMAN PETROLSPOR14102227131432
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR1494127131431
5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR1483326131327
6.İSKENDERUNSPOR148151913625
7.GMG KASTAMONUSPOR158072420424
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR1472535161923
9.ADANA 01 FK156451718-122
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR156362324-121
11.MERKÜR JET ERBAASPOR146262425-120
12.MKE ANKARAGÜCÜ145451715219
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI142751417-313
14.KARAMAN FK142571221-911
15.KARACABEY BELEDİYESPOR143291324-1111
16.BEYKOZ ANADOLUSPOR143291125-1411
17.BUCASPOR 1928142391629-139
18.KEPEZSPOR142210835-278
19.ALTINORDU14059626-205

Kaynak: AA

