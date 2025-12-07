2. Lig Haftası Sonuçlandı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta, Beyaz Grup'ta 15. hafta mücadelesi tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Mardin 1969, haftayı mağlubiyetle kapatmasına karşın 32 puanla liderliğini sürdürdü. Diğer yandan Yeni Malatyaspor, Isbaş Isparta 32 karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncuyla çıkamadığı için maç iptal edildi.

Beyaz Grup'ta ise zirve el değiştirdi. Haftayı galibiyetle tamamlayan Kızılyakaya Tarım Şanlıurfaspor, puanını 34 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta, Beyaz Grup'ta ise 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup