2. Lig Haftası Sonuçlandı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta, Beyaz Grup'ta 15. hafta mücadelesi tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Mardin 1969, haftayı mağlubiyetle kapatmasına karşın 32 puanla liderliğini sürdürdü. Diğer yandan Yeni Malatyaspor, Isbaş Isparta 32 karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncuyla çıkamadığı için maç iptal edildi.
Beyaz Grup'ta ise zirve el değiştirdi. Haftayı galibiyetle tamamlayan Kızılyakaya Tarım Şanlıurfaspor, puanını 34 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.
2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta, Beyaz Grup'ta ise 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MARDİN 1969
|14
|10
|2
|2
|34
|11
|23
|32
|2.BURSASPOR
|14
|10
|1
|3
|35
|13
|22
|31
|3.ALİAĞA FUTBOL
|14
|9
|2
|3
|37
|9
|28
|29
|4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|14
|9
|2
|3
|31
|12
|19
|29
|5.GÜZİDE GEBZESPOR
|14
|7
|5
|2
|24
|12
|12
|26
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|14
|7
|5
|2
|23
|15
|8
|26
|7.ISBAŞ ISPARTA 32
|13
|6
|5
|2
|23
|12
|11
|23
|8.MUŞSPOR
|14
|6
|4
|4
|28
|16
|12
|22
|9.MENEMEN FK
|14
|6
|4
|4
|26
|17
|9
|22
|10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|14
|4
|7
|3
|18
|13
|5
|19
|11.KCT 1461 TRABZON FK
|14
|5
|4
|5
|24
|22
|2
|19
|12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|14
|4
|3
|7
|16
|18
|-2
|15
|13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|14
|3
|6
|5
|15
|22
|-7
|15
|14.FETHİYESPOR
|14
|3
|4
|7
|24
|23
|1
|13
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|14
|3
|2
|9
|14
|35
|-21
|11
|16.SOMASPOR
|14
|1
|3
|10
|12
|34
|-22
|6
|17.ADANASPOR
|14
|1
|1
|12
|7
|64
|-57
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|13
|0
|2
|11
|8
|51
|-43
|-43
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|15
|11
|1
|3
|27
|17
|10
|34
|2.MUĞLASPOR
|14
|10
|2
|2
|26
|8
|18
|32
|3.BATMAN PETROLSPOR
|14
|10
|2
|2
|27
|13
|14
|32
|4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|14
|9
|4
|1
|27
|13
|14
|31
|5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|14
|8
|3
|3
|26
|13
|13
|27
|6.İSKENDERUNSPOR
|14
|8
|1
|5
|19
|13
|6
|25
|7.GMG KASTAMONUSPOR
|15
|8
|0
|7
|24
|20
|4
|24
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|14
|7
|2
|5
|35
|16
|19
|23
|9.ADANA 01 FK
|15
|6
|4
|5
|17
|18
|-1
|22
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|15
|6
|3
|6
|23
|24
|-1
|21
|11.MERKÜR JET ERBAASPOR
|14
|6
|2
|6
|24
|25
|-1
|20
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|14
|5
|4
|5
|17
|15
|2
|19
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|14
|2
|7
|5
|14
|17
|-3
|13
|14.KARAMAN FK
|14
|2
|5
|7
|12
|21
|-9
|11
|15.KARACABEY BELEDİYESPOR
|14
|3
|2
|9
|13
|24
|-11
|11
|16.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|14
|3
|2
|9
|11
|25
|-14
|11
|17.BUCASPOR 1928
|14
|2
|3
|9
|16
|29
|-13
|9
|18.KEPEZSPOR
|14
|2
|2
|10
|8
|35
|-27
|8
|19.ALTINORDU
|14
|0
|5
|9
|6
|26
|-20
|5
