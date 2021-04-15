2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Pazarspor: 2

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor , ligin 34. haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor 'a 2-1 mağlup oldu.

Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu

Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor

Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu