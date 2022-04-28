2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

28.04.2022 21:47
2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından Kavaklı Çobandağı bölgesinde yürütülen Eren Abluka- 2 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından Kavaklı Çobandağı bölgesinde yürütülen Eren Abluka- 2 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen Eren Abluka- 2 operasyonu esnasında jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist; 1 M-16, 1 kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."


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Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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