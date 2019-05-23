Son Dakika Haberleri: 2 teröristin öldürüldüğü bölgede operasyon sürüyor

2 teröristin öldürüldüğü bölgede operasyon sürüyor

12 saat önce

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından 2 teröristin ölü olarak ele geçirilmesinin ardından bölgede başlatılan operasyonun genişletilerek devam ettiği bildirildi.

2 teröristin öldürüldüğü bölgede operasyon sürüyor, System.String[]
Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından 2 teröristin ölü olarak ele geçirilmesinin ardından bölgede başlatılan operasyonun genişletilerek devam ettiği bildirildi. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız tarafından Terörle Mücadele Harekatı kararlılıkla yürütülmektedir. Bu kapsamda 23.05.2019 günü Arıcak ilçesi kırsalında devam eden operasyonda saat 09.15 sıralarında 2 BTÖ mensubu ile güvenlik güçlerimiz inisiyatifinde temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 2 örgüt mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, ayrıca ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelelerin kararlılıkla devam edileceği aktarıldı. Öte yandan Jandarma Özel Harekat Timleri'nin Diyarbakır'a sınır olan bölgenin kırsalında operasyonu genişleterek yürüttüğü, havadan da destek verildiği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:16 Kaynak: İHA
Elazığ, Arıcak, Güncel
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