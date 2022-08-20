20 Ağustos 2022 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika
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20 Ağustos 2022 Tv8 Yayın Akışı

20.08.2022 06:43
20 Ağustos 2022 Tv8 Yayın Akışı

20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsam

10:45 Gazete Magazin

13:15 Masterchef Türkiye 2022

15:15 Sinema

18:00 Masterchef Türkiye 2022

20:00 Masterchef Türkiye 2022

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Kaynak: InterSinema.com

MasterChef, Türkiye, Tv8, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 20 Ağustos 2022 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 20 Ağustos 2022 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika
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