20 Araç Tipide Mahsur Kaldı
26 dakika önce
20 araç tipide mahsur kaldı Mahsur kalan araçlar 5 saat boyunca yolun açılmasını beklediKAYSERİ - Kayseri'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla mahalle yolunda mahsur kalan 20 araç, 5 saat boyunca yolun açılmasını bekledi.
20 araç tipide mahsur kaldı
Mahsur kalan araçlar 5 saat boyunca yolun açılmasını bekledi
KAYSERİ - Kayseri'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla mahalle yolunda mahsur kalan 20 araç, 5 saat boyunca yolun açılmasını bekledi.
Son 10 yılın en çok kar yağışının yaşandığı Kayseri'de ilçelerde ve uzak mahallelerde ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Gömedi ve Madazı mahallelerini birbirine bağlayan yok tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle 20 cenaze aracı ile bir ambulansın da bulunduğu 20 araç tipide mahsur kaldı.
Yapılan ihbar sonrasında gelen ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrasında kapanan yolu yeniden ulaşıma açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
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