20 Devlet Araştırma Üniversitesi'ne yaklaşık 100 milyon TL tutarında kaynak tahsisatı yapıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızla yürüttüğümüz çalışmaların sonucu olarak, Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla 20 Devlet Araştırma Üniversitesine yaklaşık 100 milyon TL tutarında kaynak tahsisatı yapılmıştır" dedi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı çerçevesinde Araştırma Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda araştırma üniversitelerine sağlanacak mali destekler ve bu çerçevede Bilimsel Araştırmalar Projesi Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler, veriye dayalı strateji yönetimi, yükseköğretim kurumlarında araştırma yönetimi politikaları ve stratejileri gibi konular ele alındı.

"Akademik başarı sıralamalarında en az 2 üniversitemizin ilk 100'e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500'e girmesi öngörülmekte"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamaları öncelemekteyiz. Planda, yükseköğretim vizyonumuza yönelik olarak akademik başarı sıralamalarında en az 2 üniversitemizin ilk 100'e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500'e girmesi öngörülmektedir. Bunun için de temel olarak öncelikli sektörler başta olmak üzere doktora mezun sayısının artırılması, üniversitelerimizin dijital çağa ayak uydurması, açık bilim uygulamalarının hayata geçirilmesi, açık erişim altyapıları ile uyumu sağlanması gibi politikalar ortaya konulmuştur. Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması da bir başka politika önceliği olup bu bağlamda Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşmaya ağırlık verilmektedir. Benzer şekilde, ülkemizin yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyinin artırılması ve nitelikli yabancı akademisyenlerden azami oranda faydalanılması önemli politika vurguları arasında yer almaktadır. Bu öncelikler çerçevesinde, yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve yenilik çıktılarına ilişkin verilerinin düzenli olarak izlenip raporlanması da öngörülmektedir. Belirlenen bu politikalarla Ar-Ge kapasitemizin geliştirilmesi; ülkemizin küresel değer zincirinde daha üst basamaklarda olmasına önemli rol oynayacaktır."

"Bugüne dek Yatırım Programları çerçevesinde yaklaşık 20 milyar TL kaynak sağlandı"

Üniversitelerin ve araştırmacıların desteklenmesinin, bilimsel araştırmaların geniş bir perspektifte daha iyi imkanlarla yapılabilmesinin Ar-Ge politikaları içerisinde vazgeçilmez bir yere sahip olduğunun altını çizen Şenel, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak, araştırma ve yenilik kapasitesini geliştirmek için belirli teknoloji alanlarında kritik kütleyi bir araya getirmeyi amaçlayan büyük ölçekli araştırma altyapılarının kurulması ve geliştirilmesini desteklemekteyiz. Bugüne dek Yatırım Programları çerçevesinde yaklaşık 20 milyar TL kaynak sağlanmış, gelişmiş teknolojiye sahip pek çok araştırma altyapısı kurulmuştur. Aynı anlayış ile 2022 yılı için üniversitelerin araştırma altyapı projelerine ve Bilimsel Araştırma Projelerine toplam 565 milyon TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu kaynak içerisinde araştırma üniversitelerimizin payı yüzde 67 olmuştur" şeklinde konuştu.

YÖK Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının istişare ederek "Araştırma Üniversiteleri Destek Programına İlişkin Usul ve Esaslar"ı da hazırladığını vurgulayan Şenel, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızla yürüttüğümüz çalışmaların sonucu olarak, Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla 20 devlet araştırma üniversitesine yaklaşık 100 milyon TL tutarında kaynak tahsisatı yapılmıştır. Süreç böylece resmen ve fiilen de başlamış oldu. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Araştırma Üniversiteleri Destek Programını hayata geçirdik"

Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar, "Destek program dahilindeki üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek programları sağlanması konusunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Nitekim bu verimli görüşmeler sonucunda, 17 Mart 2022 tarihinde, Yükseköğretim Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımızla imzaladığımız protokol sayesinde 'Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nı hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Araştırma üniversiteleri mali kaynağı, bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanabilecek

YÖK Başkanı Özvar ayrıca, bu yıldan itibaren her yıl gerçekleştirilecek performans değerlendirmesi ile araştırma üniversitelerine kaynak tahsis edileceğinin altını çizerek, "Destek programı çerçevesinde, bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından her yıl yapılacak olan performans değerlendirmesi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma üniversitelerine yıllık olarak kaynak tahsis edilmeye devam edilecektir. Araştırma üniversiteleri kendilerine tahsis edilen bu mali kaynağı, Yükseköğretim Kurulu tarafından eşleştirildikleri alanlardaki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanabileceklerdir. Destek Programı çerçevesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelerimizin BAP bütçelerine kaynak aktarımı yapılacak ve bu kaynak, üniversitelerin BAP Yönetmeliği çerçevesinde kullanılacaktır" açıklamasında bulundu.