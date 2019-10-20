20 Ekim 2019 Cnn Türk Yayın Akışı
1 saat önce
20 Ekim 2019 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Gece Haberleri
01:00 Gece Haberleri
01:15 CNN TÜRK Masası
04:00 Gece Haberleri
04:15 5N1K
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
10:00 Hafta Sonu
12:00 Haber
13:00 Haber
15:00 Haber
16:00 Haber
17:00 Haber
18:00 Haber
21:00 Hafta Sonu Özel
23:30 Pazar Akşamı Futbol
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