Son Dakika Haberleri: 20. İzmir Kısa Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı
Son Dakika Kültür Sanat 20. İzmir Kısa Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı

20. İzmir Kısa Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı

7 saat önce

20. İzmir Kısa Film Festivali Direktörü Yusuf Saygı, "Bir film gösterimi günleriyle başlayan maceramız bu sene Türkiye'nin en büyük kısa film festivaline dönüştü.

20. İzmir Kısa Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı, System.String[]

20. İzmir Kısa Film Festivali Direktörü Yusuf Saygı, "Bir film gösterimi günleriyle başlayan maceramız bu sene Türkiye'nin en büyük kısa film festivaline dönüştü." dedi.

Film gösterimleri pazartesi günü başlayan festival için Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Saygı, festivalin 20 yıllık geçmişinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Saygı, 20 yılın kendileri için uzun bir süre olduğunu belirterek, "Bir film gösterimi günleriyle başlayan maceramız bu sene Türkiye'nin en büyük kısa film festivaline dönüştü." dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da festivalin açılışına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını, sinemayla birlikte sanatın her dalını kent geneline yaymak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Açılış törenine, oyuncular Mustafa Alabora, Selda Alkor, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger'in yanı sıra Alman Aktör Marc Rissmann, Rumen Aktris Ana Ularu, Yönetmen Ömür Atay da katıldı.

Film Festivali, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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