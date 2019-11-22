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20 metre derinde Türk bayrağı açtılar

6 saat önce

Kayseri Tekden Lisesi öğrencilerinden oluşan 25 kişilik dalgıç grubu, Antalya'da 20 metre derine dalarak Türk bayrağıyla su altı kamerasına poz verdi.

20 metre derinde Türk bayrağı açtılar, System.String[]

Kayseri Tekden Lisesi öğrencilerinden oluşan 25 kişilik dalgıç grubu, Antalya'da 20 metre derine dalarak Türk bayrağıyla su altı kamerasına poz verdi.


Psenef Scuba Dıvıng Club üyesi de olan Tekden Lisesi dalgıç grubu, Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış eğitimlerini tamamladı. Marmara Üniversite Öğretim Üyesi Korhan Güler ile yine uzman öğretici Osman Levent Cacekli'den bir hafta dalış eğitimi alan 15 öğrenci, eğitimlerini başarıyla bitirerek diploma almaya kak kazandı. Dalış ekibi okul sorumlusu İsmail Güneş başkanlığındaki dalgıç ekibi, 20 metre derinlikte batırılmış tank ve teknenin olduğu yerlerde ayrı ayrı dalış yaptı. Öğrenciler, kurs sonunda tank üzerinde Türk bayrağı açarak poz verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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