Son Dakika Haberleri: 20'nci Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı
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20'nci Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı

6 saat önce

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı.

20'nci Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı, System.String[]

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı.

Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen festivalin açılış konserinde, Barbaros Büyükakkan ve Symphonic Project sahne aldı.

Büyükakkan, konserinde 5 dilde söylediği dünya müzikalleri, caz standartları ve klasikleşmiş Türkçe şarkılarından oluşan geniş repertuvarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

Dinleyicilerden oluşan bir koronun da eşlik ettiği konserde Büyükakkan, "Notre Dame de Paris" müzikalinin şarkılarından "Belle"yi seslendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada, festivalin ülke ve kent için önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer, konser sonunda şef Oğuzhan Kavruk ve Büyükakkan'a teşekkür plaketi ve çiçek verdi.

Festival, 19 Kasım'da Selim Bölükbaşı ve Symphonic Project konseriyle devam

edecek.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 30 Kasım'da sona erecek.

Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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