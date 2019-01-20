20 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi

FENERBAHÇE
- Bursaspor
maçının hazırlıkları tamamlanacak
-15: 00 Galatasaray- Fenerbahçe
derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener
'in adının yaşatılacağı "Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı" Yalova
'da açılacak. Açılışa; Başkan Ali Koç
, Yönetim Kurulu Üyeleri, Futbol
A Takımı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
, Koray Şener'in ailesi katılacak.
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
TRABZONSPOR
11: 00 Bordo-mavili kulüpte basketbol
altyapı faaliyetleri Başkan Ahmet Ağaoğlu
ve yönetim kurulunun katılımıyla Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenecek törenle başlayacak
SPOR TOTO SÜPER LİG
16: 00 Aytemiz Alanyaspor
- Demir Grup Sivasspor
19: 00 Trabzonspor
- Medipol Başakşehir
SPOR TOTO 1. LİG
13: 30 Hatayspor
- Gençlerbirliği
13: 30 Ümraniyespor - Altay
16: 00 Eskişehirspor
- Giresunspor
19: 00 Altınordu
- Balıkesirspor
Baltok
BASKETBOL
Tahincioğlu All- Star
2019 -
14: 00 Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Tahincioğlu All-Star 2019 start alacak
Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
14: 00 Beşiktaş
- Kırçiçeği Bodrum
16: 00 Samsun Canik
Belediye - İstanbul Üniversitesi
16: 00 Botaş - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü