Son Dakika Haberleri: 20 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi

20 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi

8 dakika önce

Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak-15: 00 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'in adının yaşatılacağı "Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı" Yalova'da açılacak.

20 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi, System.String[]
FENERBAHÇE

- Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

-15: 00 Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'in adının yaşatılacağı "Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı" Yalova'da açılacak. Açılışa; Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Futbol A Takımı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Koray Şener'in ailesi katılacak.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

TRABZONSPOR

11: 00 Bordo-mavili kulüpte basketbol altyapı faaliyetleri Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun katılımıyla Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenecek törenle başlayacak

SPOR TOTO SÜPER LİG

16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

19: 00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

SPOR TOTO 1. LİG

13: 30 Hatayspor - Gençlerbirliği

13: 30 Ümraniyespor - Altay

16: 00 Eskişehirspor - Giresunspor

19: 00 Altınordu - Balıkesirspor Baltok

BASKETBOL

Tahincioğlu All- Star 2019 -

14: 00 Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Tahincioğlu All-Star 2019 start alacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi - 

14: 00 Beşiktaş - Kırçiçeği Bodrum

16: 00 Samsun Canik Belediye - İstanbul Üniversitesi

16: 00 Botaş - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:08 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Koray Şener, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Badou Ndiaye, Bu Sezonki İlk Golünü Attı Marcao Siftahı Yaptı

Galatasaraylı Taraftarlar, "Forvet İstiyoruz" Tezahüratında Bulundu Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Topunuzu Allah'a Havale Ediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 09:16:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]