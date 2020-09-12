20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası

İstanbul'da başlayan 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular 23 madalya elde etti.

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İstanbul'da başlayan 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular 23 madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Kompleksi içindeki Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada 21 branşta toplam 23 madalya kazanan ay-yıldızlılar, günü zirvede bitirdi.

Türk sporcular 9 altın, 10 gümüş ve 4 de bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada madalya kazanan Türk sporcular şunlar:

Altın madalya:

100 metre: Umut Uysal

400 metre: Kubilay Ençü

1500 metre: Devrim Kazan

5000 metre: Mahsum Değer

400 metre engelli: Berke Akçam

3000 metre: Rümeysa Coşkun

Üç adım atlama: Gizem Akgöz

Disk atma: Özlem Becerek

Cirit atma: Münevver Hancı

Gümüş madalya:

4x100 metre: Tibet Sancak, Oğuz Uyar, B.Deniz Çelen, Umut Uysal

Gülle atma: Savaş Parlak

1500 metre: İslam Taşçı

Yüksek atlama: Ali Eren Ünlü

100 metre: Zülha Armutçu

400 metre engelli: Meryem Aygün

3000 metre su engelli: Urkuş Işık

Sırıkla atlama: Sıla Simay Harman ve Beyza Baş

Cirit atma: Esra Türkmen

Bronz madalya:

100 metre: Oğuz Uyar

Yüksek atlama: Orhan Baştürk

800 metre: Süreyya Yıldız

3000 metre su engelli: Şevval Özdoğan

Avrupa Atletizm Şampiyonası, İstanbul, Engelli, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 23:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası - Son Dakika Spor

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