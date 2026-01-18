20 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası Başlıyor

Milli sporcular, yarın Bulgaristan'da başlayacak 20 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarında mücadele edecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Sofya'daki Kış Sporları Sarayı'nda düzenlenecek organizasyon, 25 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

Organizasyonda Türkiye'nin rakipleri Tayland, Belçika, Bulgaristan, Tayvan ve Bosna Hersek olacak.

Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Tayland-Türkiye

20 Ocak Salı:

17.30 Belçika-Türkiye

22 Ocak Perşembe:

21.00 Bulgaristan-Türkiye

24 Ocak Cumartesi:

14.00 Türkiye-Tayvan

25 Ocak Pazar:

14.00 Türkiye-Bosna Hersek