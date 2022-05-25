20 yaşında, 29 suç kaydı var - Son Dakika
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20 yaşında, 29 suç kaydı var

25.05.2022 00:58
20 yaşında, 29 suç kaydı var

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan 29 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yaşanan kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan 29 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yaşanan kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı.

Çeşitli suçlardan 29 suç kaydı bulunan ve Saray ilçesinde 4 ayrı evden yapılan hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan 20 Yaşında ki suç makinası Mert D. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mert D. isimli hırsızlık zanlısı Saray ilçesinde hırsızlık amacıyla 4 ayrı eve girdi. Girdiğini evlerden çeşitli değerli eşyalar çalan hırsızlık zanlısı son olarak girdiği evde hırsızlık yaparken ev sahibi tarafından suç üstü yakalandı. Zanlı Mert D. kendisini yakalayan ev sahibini elindeki demir markasıyla kafasına vurup yaralayıp kaçarken, yaralı ev sahibi Saray Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olayın ardından Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık ve yaralama olayını gerçekleştirdiğini tespit ettikleri zanlı Mert D.'yi Ayaspaşa Mahallesi Yakamoz Sokak üzerinde yaşanan kovalamaca sonrası yakalayıp gözaltına aldılar.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen zanlı Mert D. çıkarıldığı mahkemece evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının İhlal, kasten yaralama, mala zarar verme iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Hisarcık, Saray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşında, 29 suç kaydı var - Son Dakika


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