20 Yılda İzimiz Var

TEGV'in 5 Nisan 1999 tarihinde Eskişehir'de kurulan Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi; sevgiyle, emekle ve özveriyle geçen 20 yılı geride bırakmanın heyecanını yaşadı.

TEGV Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi, 5 Nisan 2019 Cuma günü

20. Kuruluş Yıldönümünü kutladı. TEGV Kurucu Üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, çeşitli dönemlerde Millî Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan Nabi Avcı, Eskişehir Milletvekilleri Emine Nur Günay ve Jale Nur Süllü, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Levend Kılıç, TEGV İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan, çocukların, gönüllülerin, geçmişteki gönüllülerin, okul müdürleri ve velilerin katılımıyla gerçekleşen 20. Yıl kutlaması çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi 20. Yıl Kutlaması, Park Yöneticisi Serpil Öztürk'ün kendisi ve ekibi adına yaptığı "Hoş geldiniz" konuşmasıyla başladı. Öztürk, konuşmasında "20 yılın gururu ve coşkusuyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İz bırakmaya devam ederken, 20 yılımıza iz bırakan kurucularımızdan bağışçılarımıza, yerel yönetimlerden gönüllülerimize, kısaca tüm eğitim dostlarımıza emekleri için sonsuz teşekkürler." diyerek tüm davetlileri selamladı.

Serpil Öztürk'ün herkese teşekkürlerini sunduğu kutlama, etkinlik parkı bağışçılarından Mütevelli Heyeti Üyesi İnan Kıraç'ın katılamadığından duyduğu üzüntüyü de dile getirdiği, 20 yıl boyunca emeği geçen herkese minnetlerini sunduğu mektubunun okunması ile devam etti.

Açılış konuşmasının ardından, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu mikrofonu devraldı. Vakfın kuruluş sürecine, amacına ve ilkelerine yer verdiği konuşmasında yaşadığı gururu şu sözlerle dile getirdi: "Tam 25 yıldır şaibenin gölgesi değmeden sadece çocuklarımızın eğitimi için Milli Eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Biz vakfı, Milli Eğitimin tamamlayıcısı, sokağın alternatifi olarak kurduk. Ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan gönüllülerimiz vasıtasıyla çocuklarımızı öncelikle sevgi ile kucakladık sonra bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretmeye çalıştık ve en önemlisi sevgiyi bilginin temeline oturttuk. İnandık ki sevgiyle beslenen çocuklar bilgiye daha sonra ulaşırlar, huzur içerisinde mutluluk içerisinde yaşayacak toplumun bireyleri olurlar.

Solakoğlu'nun ardından kürsüye çıkan TEGV Kurucu Üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise 20 yılın yaşattığı mutluluğu "Hala bana Büyükşehir Belediye Başkanı gözüyle bakıyorsanız, biraz düzeltme yapayım aslına ben hala eğitim gönüllüsüyüm. Eğitim Gönüllüleri Vakfının, bu yavruların hocasıyım, eğitimciyim. Ve kendimi nasıl teselli ediyorum biliyor musunuz? Diyorum ki ben eğitimden kopmadım. Çünkü şehirlerde içinde yuvalar, kreşler, ilkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler olan en büyük okullardır. O şehirde yaşayan insanları da eğitmek lazım, benim görevim de o diyorum. Eskişehir'de ne yaptımsa hep eğitim için yaptım." Şeklinde eğitimci eğitime verdiği önemi anlatan sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen "Fotoğraflarla 20.Yıl Sunumu" davetlilere duygu dolu dakikalar yaşattı.

20. Yıl kutlamaları kapsamında TEGV'li çocuklar modern dans ve ritim gösterisi yaptılar. Sahne şovları işaret dili ile "Eğitim Bazı Çocukların Değil, Tüm Çocukların Hakkıdır" diyen 4 çocuğun sloganları ile son buldu. Büyük alkış toplayan çocuklar da festival havasında geçen kutlamanın tadını çıkardılar.

Pasta kesimi ile devam eden 20. Yıl etkinliği, 20.Yılda İz Bırakanlar Panosu çalışmasının el baskıları ile son buldu.