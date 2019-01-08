2000 Tl'lik Oyuncu Kulaklığı! - Asus Rog Strix Fusion 700 İnceleme
1 saat önce
ASUS ROG Strix Fusion 700 inceleme videomuzda, Fusion ailesinin tepe modeline yakından bakıyoruz.
ASUS ROG Strix Fusion
700 inceleme videomuzda, Fusion ailesinin tepe modeline yakından bakıyoruz. Bakalım üst düzey oyuncu kulaklığı bizlere neler sunuyor?
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:31 Kaynak: Youtube
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