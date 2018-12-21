Son Dakika Haberleri: 2000tl Ödüllü Aşşşırı Kolay Yarışma! (#paracıklar)

2000tl Ödüllü Aşşşırı Kolay Yarışma! (#paracıklar)

11 saat önce

Paracıklar serimizin yeni bölümünde Vadistanbul AVM'de takipçilerime yine çok eğlenceli challengelar yaptırdım. Bu sefer Bonus Genç Kafası Yaşıyoruz Hayatı dedim ve hepsine ne isterlerse onu hediye ettim.

Paracıklar serimizin yeni bölümünde Vadistanbul AVM'de takipçilerime yine çok eğlenceli challengelar yaptırdım. Bu sefer Bonus Genç Kafası Yaşıyoruz Hayatı dedim ve hepsine ne isterlerse onu hediye ettim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:02 Kaynak: Youtube

Genç, Genel
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