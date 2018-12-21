2000tl Ödüllü Aşşşırı Kolay Yarışma! (#paracıklar)
11 saat önce
Paracıklar serimizin yeni bölümünde Vadistanbul AVM'de takipçilerime yine çok eğlenceli challengelar yaptırdım. Bu sefer Bonus Genç Kafası Yaşıyoruz Hayatı dedim ve hepsine ne isterlerse onu hediye ettim.
Paracıklar serimizin yeni bölümünde Vadistanbul AVM'de takipçilerime yine çok eğlenceli challengelar yaptırdım. Bu sefer Bonus Genç
Kafası Yaşıyoruz Hayatı dedim ve hepsine ne isterlerse onu hediye ettim.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:02 Kaynak: Youtube
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