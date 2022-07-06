2014 LYS birincisi genç, kuyumcu komşusunu öldürüp "Canı benim için kıymetsizdir" dedi! - Son Dakika
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2014 LYS birincisi genç, kuyumcu komşusunu öldürüp "Canı benim için kıymetsizdir" dedi!

06.07.2022 10:07

Konya'da komşuları kuyumcu Yusuf Şahin'i tabancayla vurarak öldüren üniversite öğrencisi Osman Yavuz evinde yakalanarak tutuklandı. 2014'te LYS birincisi olduğu ortaya çıkan Yavuz ifadesinde, Şahin ile husumeti olmadığını söyleyerek, "Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı. Yusuf'a olan nefret duygum, yaklaşık 5 yıldır devam ediyordu. Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir" ifadelerini kullandı.

Dün saat 12.40 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Osman Yavuz, kuyumcu babası Halit Yavuz'un yan komşusu kuyumcu Yusuf Şahin'i iş yerinde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Yavuz, saklandığı evlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Öldürülen Yusuf Şahin'in cenazesi ise ikindi namazı sonrası defnedilecek. Öte yandan Osman Yavuz'un kuyumcu dükkanına girdiği ve kaçtığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

TIP FAKÜLTESİNİ BIRAKMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren Osman Yavuz'un 2014 yılında yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) bütün puan türlerinden Seydişehir 1'incisi olduğu ortaya çıktı. O dönem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Yavuz'un 3'üncü sınıfta okulu bıraktığı belirlendi.

Kuyumcuyu öldürüp 'Canı benim için kıymetsizdir' diyen genç, 2014 LYS birincisi çıktı

"NEFRET UYANDIRACAK TAVIRLARI VARDI"

Osman Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sek edildiği mahkemece tutuklandı. Yavuz'un ifadesinde, öldürdüğü komşuları Yusuf Şahin ile herhangi bir husumetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi. 5 yıldır Şahin'e nefret duyduğunu anlatan Yavuz, "Aramızda husumet yoktu. Bende takıntı oluşturan hareketleri vardı. Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı. Bu hareketleri korkuya sebep oluyordu. Bu tavırların ne olduğunu tam olarakaçıklayamıyorum. Fakat ben de bu duyguyu oluşturdu. Yusuf'a olan nefret duygum, yaklaşık 5 yıldır devam ediyordu. Ben bu duyguyu bastırıyordum" dedi.

"BÖYLE BİR İNSANIN CANI BENİM İÇİN KIYMETSİZDİR"

Olaydan 1 gün önce kolunda bir titreme ve huzursuzluk hissi başladığını belirten Yavuz, bunun sebebi olarak Yusuf Şahin'i gördüğü, olay günü babasının iş yerine gidip, çekmecedeki babasına ait tabancayı alıp Şahin'i öldürdüğünü söyledi. Yavuz, "Silahı elime aldım. 2 tane şarjör vardı ve yanıma aldım. Yusuf'un dükkanına gittim. Dükkan kalabalıktı. Müşteriler çıktı. Ancak yanında çalışan çocuk kaldı. Onun çıkmasını bekledim. Çıkmadı. O çıkmayınca dükkana girdim. Olayın bir gün öncesinde ben kendisini gördüğümde üst tarafında göğüs kısmında bir şişkinlik vardı ve bana gösteriyordu. Ben de oranın çelik yelek giydiğini düşündüm. Olay anında da çelik yelek olduğunu düşündüğüm kısma doğru ateş etmeye başladım. Yaptığım atışın hepsini kendisine denk gelmedi. Bir tanesi karın kısmına doğru geldi ve oradan kan çıktığını gördüm. Sonrasında olay yerinden uzaklaştım. Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir. Benim dışında herhangi başka bir kişi de bu eylemi yapabilirdi. Olaydan sonra eve gittim. Olay nedeniyle pişman değilim" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Osman Yavuz, Yusuf Şahin, Hürriyet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2014 LYS birincisi genç, kuyumcu komşusunu öldürüp 'Canı benim için kıymetsizdir' dedi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2014 LYS birincisi genç, kuyumcu komşusunu öldürüp "Canı benim için kıymetsizdir" dedi! - Son Dakika
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