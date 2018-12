Neredeyse her oyuna ulaşabildiğimiz platform olan Steam, bu yılın enlerini açıklayarak 2018'in en çok satılan oyunlarını öğrenmemizi sağladı. Valve, direkt kâr miktarlarını açıklamasa da liste hazırlanırken yalnızca oyun satışı kârlarının değerlendirilmediğini, aynı zamanda oyun içi satın alma ve indirilebilen içeriklerden elde edilen kârların da göz önünde bulundurulduğunu belirtti.Brüt gelirine göre 2018'in en çok kazanan 12 oyunu aşağıdaki şekilde oldu:12- Civilization VI11- Grand Theft Auto V10- PlayerUnknown's Battlegrounds9- Rocket League8- The Elder Scrolls Online7- Dota 26- Counter-Strike: Global Offensive5- Assassin's Creed Odyssey4- Monster Hunter: World3- Warframe2- Rainbow Six Siege1- Far Cry 5Yukarıda yer alan oyunların birçoğu aynı zamanda 2018 yılının en çok oynanan oyunları arasında yer aldı. Valve, yaptığı açıklamada "en çok" derken yıl boyunca aynı anda 15.000'den fazla oyuncuyu barajını geçen oyunlardan bahsettiğini belirtti.Bunların yanı sıra 3 Ocak tarihine kadar devam edecek Steam Ödülleri oylaması da hala devam ediyor. Yılın oyunu, Yılın VR Oyunu, En İyi Geliştirici, En İyi Ortam ve En İyi Alternatif Tarih gibi kategorilerde oylama yapmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.