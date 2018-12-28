2018 Yılının Romantik Çiftinin Sürpriz Aşk Düeti Geliyor!

DMC etiketiyle 31 Aralık'ta dijital platformlarda ve netd müzik yayınıyla dönmeye başlayacak "Senle Ben' şarkı düeti, romantik çiftin hem aşklarına tanıklık edecek hem de çektikleri sürpriz klipleriyle yeni yılla birlikte sevenlerini aşk ve romantizmin kollarına bırakacak.