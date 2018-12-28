2018 Yılının Romantik Çiftinin Sürpriz Aşk Düeti Geliyor!
46 dakika önce
Geçtiğimiz yaz, aşkları kadar evlilikleri de çok konuşularak yıla damgasını vuran ünlü oyuncu Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan Güleryüz çifti, yeni yıla sürpriz bir aşk düeti ile geliyor!
DMC etiketiyle 31 Aralık'ta dijital platformlarda ve netd müzik yayınıyla dönmeye başlayacak "Senle Ben' şarkı düeti, romantik çiftin hem aşklarına tanıklık edecek hem de çektikleri sürpriz klipleriyle yeni yılla birlikte sevenlerini aşk ve romantizmin kollarına bırakacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:40 Kaynak: Bültenler
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