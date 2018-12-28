Son Dakika Haberleri: 2018 Yılının Romantik Çiftinin Sürpriz Aşk Düeti Geliyor!

2018 Yılının Romantik Çiftinin Sürpriz Aşk Düeti Geliyor!

46 dakika önce

Geçtiğimiz yaz, aşkları kadar evlilikleri de çok konuşularak yıla damgasını vuran ünlü oyuncu Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan Güleryüz çifti, yeni yıla sürpriz bir aşk düeti ile geliyor!

2018 Yılının Romantik Çiftinin Sürpriz Aşk Düeti Geliyor!, System.String[]

DMC etiketiyle 31 Aralık'ta dijital platformlarda ve netd müzik yayınıyla dönmeye başlayacak "Senle Ben' şarkı düeti, romantik çiftin hem aşklarına tanıklık edecek hem de çektikleri sürpriz klipleriyle yeni yılla birlikte sevenlerini aşk ve romantizmin kollarına bırakacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:40 Kaynak: Bültenler

netd müzik, Aralık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a İkinci Kez Veda Ediyor Pazardaki Kavgada Alışveriş Yaparken Vurulan Kadın Öldü

Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu İmar Barışı Başvuruları İçin Hafta Sonu Tüm Kamu Bankaları Açık Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:26:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2018 Yılının Romantik Çiftinin Sürpriz Aşk Düeti Geliyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]