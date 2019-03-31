2019 Yerel Seçim Sonuçları
2 saat önce
Bartın'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.
Bartın'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.
Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.
"Halkımız teveccüh etti, bizi yeniden göreve getirdi." diyen Akın, 5 yıl daha hizmetlerine devam edeceklerini kaydetti.
Akın, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Seçim sürecini huzur ve sükunet içinde geçirmemiz, bizi ayrıca mutlu etmiştir. Belediye başkanlığı demek; huzurun, birlik, beraberliğin teminatı demek. Huzursuzluk yaratmak isteyenlere fırsat vermedik, halkımız da vermedi. Seçim sonuçlarının ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA
MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi