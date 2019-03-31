2019 Yerel Seçim Sonuçları

Bartın'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.

Bartın'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.



Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.



"Halkımız teveccüh etti, bizi yeniden göreve getirdi." diyen Akın, 5 yıl daha hizmetlerine devam edeceklerini kaydetti.



Akın, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Seçim sürecini huzur ve sükunet içinde geçirmemiz, bizi ayrıca mutlu etmiştir. Belediye başkanlığı demek; huzurun, birlik, beraberliğin teminatı demek. Huzursuzluk yaratmak isteyenlere fırsat vermedik, halkımız da vermedi. Seçim sonuçlarının ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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