Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

2 saat önce

Bartın'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.

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Bartın'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.

"Halkımız teveccüh etti, bizi yeniden göreve getirdi." diyen Akın, 5 yıl daha hizmetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Akın, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Seçim sürecini huzur ve sükunet içinde geçirmemiz, bizi ayrıca mutlu etmiştir. Belediye başkanlığı demek; huzurun, birlik, beraberliğin teminatı demek. Huzursuzluk yaratmak isteyenlere fırsat vermedik, halkımız da vermedi. Seçim sonuçlarının ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Cemal Akın, MHP, Bartın, Güncel
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