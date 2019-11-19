2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli atamalarının kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda aralık ayında yapılacağını bildirdi.

Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata her alanda engellilerin olduğunu söyledi.

Engelliler Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukuku oluşturulduğunu anımsatan Selçuk, Türkiye'nin 2007'de Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Selçuk, engellilere yönelik hizmetleri medeniyetin ve gelişmişliğin temel bir göstergesi olarak gördüklerini ifade ederek, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." dedi.

Engelli bireylere yönelik gündüz yaşam merkezlerini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirten Selçuk, 2018'de 7 olan gündüz yaşam merkezi sayısını 2019 itibarıyla 52 ilde 68'e çıkardıklarını söyledi.

Engellilerin ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak işe yerleştirilmesini sağlayan istihdam modeline önem verdiklerini vurgulayan Selçuk, "2002'ye kadar atanan engelli memur sayımız 5 bin 770 civarındayken hükümetlerimiz döneminde atanan engelli memur sayısı yaklaşık 10 kat artarak 55 bini geçti. Geçmiş yıllarda olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın EKPSS sınav maliyetini Bakanlığımızca karşılamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Selçuk, 2019 itibarıyla yatılı kurum bakımı talebi olan 152'si resmi olmak üzere ülke genelinde toplam 406 huzurevinde 26 bin 233 yaşlıya hizmet verildiğini anlatarak, 168 bin yaşlının evde bakım desteğinden faydalandığını kaydetti.

Bakanlık olarak, şehitlerin emanetlerine ve kahraman gazilere sahip çıkmaya devam ettiklerini dile getiren Selçuk, 2014'ten bugüne kadar 26 bini aşkın şehit yakını, gazi ve gazi yakınına kamuda istihdam sağlandığını vurguladı.

Sosyal Yardım Kartı Projesi'ni hayata geçirerek 2 milyon vatandaşa banka kartı verdiklerini ifade eden Selçuk, tüm sosyal yardımların yüzde 86'sının artık nakdi olarak yapıldığına dikkati çekti. Selçuk, sosyal yardım alan fakat çalışabilir durumdaki vatandaşları, İŞKUR'a yönlendirerek istihdamlarını teşvik etiklerini de söyledi.

Aktif-pasif sigortalı oranı 1,87 düzeyinde

Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde son 17 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğinin altını çizen Selçuk, vatandaş memnuniyetini esas alacak şekilde, bürokrasi ve kırtasiyecilikten uzak, hızlı ve doğru hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.

İşverenlerin prim borçlarını yapılandırdıklarını hatırlatan Selçuk, doğal afetler gibi zor zamanlarda vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

Aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma doğrultusunda birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) mali yapısıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"SGK bütçesi değerlendirildiğinde gelirlerin giderleri karşılama oranlarına bakmak bizi doğru sonuçlara götürecektir. SGK'nin performans göstergesi olan gelirlerin giderleri karşılama oranı, 2002'de yüzde 71,5 iken, yıl sonunda bunun yüzde 91,5 olmasını bekliyoruz. Sonuç olarak, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini takip ediyor ve gerekli adımları atıyoruz."

Kendileri için sigortalı sayısındaki artışın önemli bir gösterge olduğuna işaret eden Selçuk, sosyal güvenliğin önemli parametrelerinden aktif-pasif sigortalı oranının 2009'da 1,78 iken bugün 1,87 düzeyinde olduğunu kaydetti.

Daima emeklilerin yanında olduklarını ifade eden Selçuk, "Yaptığımız seyyanen ve oransal artışlarla en düşük emekli aylıklarında 2002 yılından bu yana reel olarak yüzde 48 ila yüzde 397 oranında artış sağladık. 2019 yılı Ramazan ve Kurban bayramlarında 12 milyon emekliye ödeme yaptık." diye konuştu.

"Asgari ücretin uzlaşıyla belirleneceğine inanıyorum"

Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarını yeniden belirlediklerini anımsatan Selçuk, "Bu kapsamda toplam 1663 adet SUT kodunun fiyatını güncelleyerek 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme yaptık. Geri ödeme listelerinde toplam 8 bin 833 adet ilaç bulunuyor. Tip-1'e ek olarak, Tip-2 ve Tip-3 SMA hastaları için de ilaca erişimi sağladık." dedi.

SGK kayıtlarına göre 2010'da sağlık hizmet sunucularına yapılan toplam 276 milyon başvurunun 2018'de 560 milyona ulaştığını bildiren Selçuk, "2019 yılı temmuz ayı itibarıyla sağlık hizmet sunucularına başvuru 337 milyondur. Toplam sağlık harcamalarının bu yıl sonunda 110 milyar lira seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Bakanlık olarak çalışma alanına ilişkin görev ve sorumluluklarını "çalışmak, emek ve alın teri demek" anlayış ve hassasiyetle yürüttüklerinin altını çizen Selçuk, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısıyla belirleneceğine inandığını söyledi.

Kamuda personel sayısı 4 milyona yaklaştı

Hükümet olarak nitelikli personel istihdamını her daim öncelikli tuttuklarını vurgulayan Selçuk, "Bu bakış açısıyla doktor sayısında yüzde 157, öğretmen sayısında yüzde 67, polis sayısında yüzde 61, hakim ve savcı sayısında yüzde 185, hemşire sayısında yüzde 297, oranında artış sağladık. Eylül 2019 itibarıyla kamu kurumlarında istihdam edilen personel sayısı 4 milyona yaklaştı." bilgisini paylaştı.

Selçuk, bakanlıklarının 2020 yılı toplam bütçesinin 125 milyar 809 milyon 131 bin lira olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı harcamaları için 43 milyar 546 milyon 68 bin lira ödenek teklif edilmiştir. Bütçemizden; SGK Başkanlığına 74 milyar 863 milyon 551 bin lira, SGK finansman açığı için 50 milyar 101 milyon 764 bin lira, SGK işveren prim indirimi için 24 milyar 756 milyon 787 bin lira, sandıklara ilişkin teşvik ödemeleri için ise 5 milyon lira, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne 7 milyar 399 milyon 512 bin lira, cari transferler için 475 milyon 378 bin lira, sermaye transferi için 64 milyon 857 bin lira, İşsizlik Sigortası Fonu Hazine Prim Katkısı için ise 6 milyar 859 milyon 277 bin lira olmak üzere toplam 82 milyar 263 milyon 63 bin lira kaynak aktarılması öngörülmektedir."

(Bitti)