2020 Yılı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları bilgilendirme online semineri yapıldı - Son Dakika

Erzincan Öğretmen Akademisi kapsamında 2020 Yılı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları bilgilendirme online semineri yapıldı.

2021 yılı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları 9. Destekleme Programı kapsamında 23 Kasım 2021 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında başvurusu alınacak olan program hakkında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi koordinatörlüğünde planlanan ve Erzincan Öğretmen Akademisi kapsamında gerçekleşecek olan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Bilgilendirme Toplantısı" zoom üzerinden online çevrimiçi ortamda yapıldı.

İlgili online seminere İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü Hüseyin Erol, ilçe düzeyinde birçok İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Okul İdarecileri ve 274 öğretmen katılım sağladı. Açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün yaptığı seminerin moderatörlüğünü Ar-Ge biriminden Adnan Erhayat Fırat yaptı. Seminere misafir eğitmen olarak Kahramanmaraş Ar-Ge biriminden Emre Arıcı'nın katıldığı online seminer yaklaşık 1,5 saat sürdü. Seminer kapsamında 2021 yılı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları başvuruları konusunda ildeki toplam 274 öğretmene bilgi verildi. - ERZİNCAN