2021, Kaş Belediyesinin yatırım yılı olacak - Son Dakika

2021, Kaş Belediyesinin yatırım yılı olacak

05.01.2021 14:53
2021, Kaş Belediyesinin yatırım yılı olacak, System.String[]

Kaş Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaş Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Ulutaş, 2020'nin yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle zor bir yıl olduğunu hatırlatarak, 2021'in sağlıklı ve huzurlu geçmesini diledi. Yol hizmetlerinin yanı sıra çevreden kültüre, sosyal belediyecilikten sağlığa her alanda ilçenin standartını yükseltmek için 2020'de birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Ulutaş, 2021'in, Kaş Belediyesiyle ilgili yatırım yılı olacağını söyledi.

Projeleri gerçekleştirmeye çalışacaklarını, tamamlanan işlerin açılışını kademeli olarak yapacaklarını dile getiren Ulutaş, "Yeni ihaleye çıkacak yaklaşık 14 projemiz hazır. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı çalışmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu destek verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yürüttüğümüz Kaş için sıfır atık projesi var. Özellikle sıfır atık mavi, yani sadece karanın değil denizin de temizlenmesi maksadıyla kendi geri dönüşüm tesisimizi de yapmak kaydıyla güzel bir proje hazırladık." dedi.

Ulutaş, köy yerleşik alan çalışmalarında 23 mahallenin kamu yararı kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığını, Çayköy, Üzümlü ve İslamlar Mahallesi ile ilgili imarın da kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri de yeni yıla ilişkin iyi dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından gündeme geçildi.

Kaş Yat Limanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine görüş bildirmek üzere meclis kararı alınması konusu ile ilgili hazırlanan rapor imar komisyonundan geldiği şekilde oybirliğiyle kabul edildi. Sosyal Yardım Yönetmeliği konusu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılında belediye meclisinin her ayın ilk iş gününde toplanması ve tatil ayının ise Ağustos olması kararlaştırıldı.Gelemiş Mahallesi Koruma ve Tasarım Projesi için Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Kaş Belediyesi denetim komisyonu üyeleri belirlendi. Yapılan oylama sonucunda, komisyonda AK Parti'den Uğur Çıralı ve Nihat Uçar, MHP'den Hüseyin Balya, CHP'den Meral Çiyan Şenerdi ve Ali Arıtürk yer aldı.Denetim komisyonu üyelerine ödenecek ücret ve meclis başkanı, meclis üyeleri, ihtisas komisyonu üyelerine huzur hakkı ücreti 175.54 TL belirlenerek oybirliğiyle kabul gördü.

Kaş Belediyesinde Teknik Hizmetler Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetler Sınıfı ve tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacakların ücretlerinin asgari ücret ve ek ödemeleriyle beraber ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi.Beytüşşebap Belediyesinden yol süpürme aracı hibe olarak kabul edildi. - ANTALYA

2021, Kaş Belediyesinin yatırım yılı olacak
2021, Kaş Belediyesinin yatırım yılı olacak

Mutlu Ulutaş, Koronavirüs, Yatırım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021, Kaş Belediyesinin yatırım yılı olacak - Son Dakika


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