2021 orman yollarına önem verilecek - Son Dakika

2021 orman yollarına önem verilecek

08.03.2021 13:00
2021 orman yollarına önem verilecek, System.String[]

Ormanların, yangınlara karşı daha etkin korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla her yıl belli bir program çerçevesinde yapılan ve 2020 yılında yaşanan orman yangınları sonrası daha da önemli hale gelen orman yollarının yapım ve bakım faaliyetlerine yönelik Bolu Orman İşletme...

Ormanların, yangınlara karşı daha etkin korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla her yıl belli bir program çerçevesinde yapılan ve 2020 yılında yaşanan orman yangınları sonrası daha da önemli hale gelen orman yollarının yapım ve bakım faaliyetlerine yönelik Bolu Orman İşletme Müdürlüğünde eğitim semineri düzenlendi.

Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı başkanlığında gerçekleşen seminere Bölge Müdür Yardımcıları Nizamettin Ören, Yılmaz Yıldız ve Ferdi Özer Makine İkmal Şube Müdürü Serkan Yüksel ile Düzce'nin de içinde bulunduğu 12 orman işletme müdürlüğünden müdür yardımcıları ve işletme şefleri katıldı.

Seminerde 292 Sayılı Orman Yollarının Planlanması Yapımı ve Bakımı Tebliğine göre irdelenmesi, Orman yolu etüdünün niçin gerekli olduğu, programa alınacak yolların hangi amaca yönelik seçilmesi gerektiği ile yol etüt öncesi büroda yapılması gerekli teknik işleri içiren bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale işleri yürütülen orman yollarının planlanması, yapımı, sanat yapıları, üst yapı ve büyük onarım konularında, keşiflerin hazırlanması, yaklaşık maliyetlerin oluşturulması, teknik şartnamelerin hazırlanması, işlerin ihale edilmesi ve uygulamada yaşanılan aksaklıkların giderilmesi konuları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğünce 2021 yılında ülkenin her yerinde yol şebeke planlarında yer alan yeni orman yollarının yapımı ile mevcut orman yollarının tamir ve bakımlarına ağırlık verileceği belirtilen toplantıda 2020 yılında yapımı gerçekleşen 181 kilometre yeni orman yolu ile büyük bir başarıya imza atan Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce 2021 yılında da yol şebeke planında yer alan yeni orman yollarının yapımına büyük önem verileceği ifade edildi.

Konu ile ilgili karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından eğitim sona erdi. - DÜZCE

2021 orman yollarına önem verilecek
2021 orman yollarına önem verilecek
2021 orman yollarına önem verilecek
2021 orman yollarına önem verilecek

Orman Yangınları, Yılmaz Yıldız, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 orman yollarına önem verilecek - Son Dakika


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