2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

13.11.2020 15:55
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 578 olan sentetik futbol sahası sayımız bugün bin 365'e ulaştı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 578 olan sentetik futbol sahası sayımız bugün bin 365'e ulaştı. Aynı şekilde 2002'de 12 olan atletizm pisti sayısı 56'ya, yarı olimpik havuz sayımız 46'dan 174'e çıktı." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğunun ülkeyi terk etmek istediğini ileri sürerek "Politik baskılar, gelecek kaygısı ve işsizlik gibi nedenlerle gençlerimiz kendilerini tükenmiş hissediyor. Her dört gençten biri işsiz. Almanya'da işsizlik oranı yüzde 5,7'yken, Türkiye'de yüzde 26'nın üzerinde. Üniversite mezunlarının büyük çoğunluğu, özellikle de gazetecilik ve sosyal hizmet bölümlerinden mezun olanlar iş bulmakta zorlanıyor." diye konuştu.

Emecan, gençlerin işsizlik ve gelecek kaygısından dolayı uyuşturucuya başvurduğunu, uyuşturucu kullanımının her geçen gün arttığını ifade ederek, uyuşturucu kullanımına karşı daha kapsamlı ve toplumsal bir mücadelenin verilmesi gerektiğini vurguladı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, sporun birleştiriciliğine inandıklarını, hükümetin de bu anlayışla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, lisanslı sporcu sayısında artış olduğunu, 81 ilin her köşesinde çok önemli spor tesisleri yapıldığını belirterek, "Türkiye'nin her yerinde, tüm branşlarda lisanslı sporcu sayısı arttırılmalıdır. Spor kulüplerinin mali yapısı disipline edilmeli ve mali yapıları takip edilmelidir. Spor federasyonlarının kurumsal kapasiteleri genişletilmelidir. Spor faaliyetlerinin arttırılması yoluyla Türk dünyası arasındaki bağ güçlendirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalaycı, üniversitelerin beden eğitimi bölümünden mezun olanların da istihdamının sağlanmasını, kalıcı ve uzun vadeli stratejilerle Türkiye'nin spor piyasasındaki payının arttırılmasını önerdi.

Bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçenin arttırılmasını isteyen Kalaycı, bağımlılıkla mücadele kapsamında koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin desteklenmesini, fuhuş, anarşi ve teröre karşı önlemler alınarak aile kurumunun güçlendirilmesini talep etti.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise spor kulüplerinin yaşadığı sorunların çözümü için spor yasasının çıkması gerektiğini dile getirdi.

Spor müsabakalarının Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz yapıldığını anımsatan Örs, amatör kümelerde mücadele veren kulüplerin durumunun henüz netleşmediğini, kulüplerin bu durumdan çok daha olumsuz etkilendiğini belirtti.

Daha önce amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldığını ancak son bir kaç yıldır bu yardımların kesildiğine yönelik şikayetlerin olduğunu dile getiren Örs, daha önceki yıllarda olduğu gibi yeniden malzeme yardımının yapılması çağrısında bulundu.

Örs, Futbol Federasyonu yönetiminin atanmasının iktidar tarafından yapıldığını, bu şeklide futbol kulüpleri üzerinde doğrudan hakimiyet kurulduğunu ileri sürdü.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerle ilgili birçok güzel projeye imza attığına işaret ederek, "Türkiye'nin bölgede ve dünyada lider bir ülke olması gençlerimizin bugünden iyi eğitilmesi, bedenen ve ruhen güçlü olmasıyla mümkündür. Bunu sporla yapabiliriz." dedi.

Hükümetin, Türkiye'de uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor tesislerini oluşturduğuna dikkati çeken Ök, "AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 578 olan sentetik futbol sahası sayımız bugün bin 365'e ulaştı. Aynı şekilde 2002 yılında 12 olan atletizm pisti sayısı 56'ya, yarı olimpik havuz sayımız 46'dan 174'e 372 olan spor salonu sayımız 904'e çıktı." bilgisini paylaştı.

Ök, 2018-2020 yılları arasında 1 milyon 306 bin gencin sportif yetenek tarama faaliyetinde değerlendirmeye alındığını ve bunların çoğunun spora yönlendirildiğini söyledi.

Nilgün Ök, Türk sporcuların 2002-2017 yılları arasında olimpiyat ve diğer uluslararası organizasyonlarda 14 bin altın, 14 bin 226 gümüş, 17 bin 441 bronz madalya kazandığını kaydetti.

Milletvekili, Türkiye, Futbol, TBMM, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika Spor


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