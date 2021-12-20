Üye Girişi
2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2) - Son Dakika

2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)

20.12.2021 04:12

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, POLONYA'NIN KRAKOW KENTİNDE DÜZENLENEN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluk fotoğrafları Uçaktaki pilotların milli takımı kutlaması Havalanındaki karşılama Takım oyuncularının kupayı kaldırmaları...

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, POLONYA'NIN KRAKOW KENTİNDE DÜZENLENEN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluk fotoğrafları

Uçaktaki pilotların milli takımı kutlaması

Havalanındaki karşılama

Takım oyuncularının kupayı kaldırmaları

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Anıtkabir ziyareti

Ampute Milli Futbol Takımı'nın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etmesi

NEW YORK'TA YENİ TÜRKEVİ BİNASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DA KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI

New York'ta yeni Türkevi binası

Binanın drone ile çekilmiş görüntüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlenen törene katılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma

Açılış kurdelesi kesilmesi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE GETİRİLEN ALMAN STEFAN KUNTZ İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Alman Stefan Kuntz'un sözleşme imzalaması

Stefan Kuntz ile Nihat Özdemir'in tokalaşması ve fotoğraf çekimi

Stefan Kuntz'un yaptığı konuşma

Nihat Özdemir'in yaptığı konuşma 2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

New York'ta yeni Türkevi binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Alman Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)
2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)
2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)
2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)

Avrupa Şampiyonası, Polonya, Futbol, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:04 Hülya Avşar'dan ekonomi yorumu: Gerekirse simit yenecek
00:02 Rıdvan Dilmen'den maç yorumu: Şampiyon belli
23:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi açıklaması: Benden başka bir şey beklemeyin
23:44 Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz
23:28 Mesut Özil derbi sonrası Fenerbahçe taraftarına seslendi
22:58 Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı
22:56 Beşiktaş taraftarlarını sinirlendiren beIN Sports spikerinden özür paylaşımı: Tribünleri duymadım
22:55 Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi
22:54 Fatma Şahin'den Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Bu hareketi yapan insanla bana yayın yaptırdınız
22:21 Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası
Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz         
23:44
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası         
22:21
Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası         
21:54
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu         
10:56
Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak         
10:09
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük yaşandı: 45 işçi yaralandı İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük yaşandı: 45 işçi yaralandı         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 04:22:16. #1.12#
SON DAKİKA: 2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement