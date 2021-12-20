2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2) - Son Dakika

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, POLONYA'NIN KRAKOW KENTİNDE DÜZENLENEN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU
Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluk fotoğrafları
Uçaktaki pilotların milli takımı kutlaması
Havalanındaki karşılama
Takım oyuncularının kupayı kaldırmaları
Ampute Futbol Milli Takımı'nın Anıtkabir ziyareti
Ampute Milli Futbol Takımı'nın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etmesi
NEW YORK'TA YENİ TÜRKEVİ BİNASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DA KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI
New York'ta yeni Türkevi binası
Binanın drone ile çekilmiş görüntüsü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlenen törene katılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma
Açılış kurdelesi kesilmesi
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE GETİRİLEN ALMAN STEFAN KUNTZ İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Alman Stefan Kuntz'un sözleşme imzalaması
Stefan Kuntz ile Nihat Özdemir'in tokalaşması ve fotoğraf çekimi
Stefan Kuntz'un yaptığı konuşma
Nihat Özdemir'in yaptığı konuşma 2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
New York'ta yeni Türkevi binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Alman Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Kaynak: AA
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