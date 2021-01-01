DİYARBAKIR - Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu'nun ziyareti

Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu'nun açıklaması Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde 00.00'da normal doğumla bir kız ve bir de erkek bebek dünyaya geldi.

Yeni yılda Fatma Susanbağ üçüncü çocuğunu erkek, Melehat Delibalta ise beşinci çocuğu olarak kız bebeği doğurdu.

Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena ile henüz isimleri verilmeyen bebekler ve annelerini ziyaret etti.

Cıdıroğlu, anne bebekleri hakkında bilgi aldıktan sonra bebeklere çeyrek taktı.

Cıdıroğlu ve beraberindekiler daha sonra ziyaret ettikleri sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Cıdıroğlu, yaptığı açıklamada, yeni yılda doğan ilk bebekleri kucaklarına aldıklarını söyledi.

Bebeklere sağlıklı ve uzun yıllar dileyen Cıdıroğlu, şunları kaydetti:

"2021'in ilk dakikalarında bizde artık adet olmuştur. Hayırlı olsun. Çok zor bir yıl geçirdik. İlk Elazığ depremiyle başladı. Van çığ tehlikesi derken, dünyayı sarana koronavirüs mart ayından beri bizde devam etmekte. Çok şükür son dönemlerde azalıyor. Tüm sağlık çalışanlarımızı ben buradan yürekten teşekkür ediyorum. Büyük bir emek verdiler, hala da veriyorlar. Ailelerinden, çoluk çocuklarından, asıl işlerinden ziyade bu pandemiyle filyasyonla, yoğun bakımda hastalarla ilgileniyorlar. Daha çok bu yönde çalışıyorlar. Allah, inşallah 2021'de bu acıları bizlere yaşatmaz. Bu vebayı da ülkemizden ve dünyadan alır diyoruz."

Siirt

Siirt'te 2021 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Siirt Devlet Hastanesinde Aynur ve Halil Akay çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında 2 kilo 750 gram olarak dünyaya gelen çocuğuna "Yağmur" adı verildi.

Ayşe ve Harun Şen çifti de yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Şen çifti, 2 buçuk kilo olarak doğan bebeklerine "Zara" adını verdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile bebekleri ziyaret ederek, ailelerine hediye verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Yılmaz her iki bebeğin de sağlıklı olduğunu bildirdi.

Mardin

Mardin'de yeni yılın ilk bebeği saat 00.03'te dünyaya geldi.

Mardin Devlet hüHastanesinde Münvver ve Vedat Tari çiftinin 3 kilo 400 gram ağılığında dünyaya gelen kız çocuklarına henüz isim verilmedi.

Anne Münvver Tari yeni yılın ilk dakikalarında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocuklarına henüz isim düşünmediklerini kaydeden Tari, "Benim ikinci kızım bu. Önce erkek bekliyorduk. Kız çocuğu dünyaya gelinci düşün isim düşünemedik. Eşimle birlikte düşünüp ismini vereceğiz. Babasıyla karar vereceğiz. Yeni yılda dünyaya geldi, çok mutluyum. " diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Doktor Büşra Durmaz da normal doğum yapıldığını, anne ve bebeğinin sağlığının yerinde olduğunu belirterek, "2021 yılının ilk bebeği sağlıklı bir şekilde 3 kilo 400 gram kız bebek dünyaya geldi. Annenin de bebeğin de durumu gayet iyi." dedi.