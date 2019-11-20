Son Dakika Haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemeleri
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemeleri

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösterilerini sürdüren eylemciler, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemelerinde Bahreyn ile Irak milli takımlarının karşılaşmasını, meydanda kurulan ekrandan izledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösterilerini sürdüren eylemciler, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemelerinde Bahreyn ile Irak milli takımlarının karşılaşmasını, meydanda kurulan ekrandan izledi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemeleri

Tahrir Meydanı, Bağdat, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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