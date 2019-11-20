2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemeleri
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösterilerini sürdüren eylemciler, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemelerinde Bahreyn ile Irak milli takımlarının karşılaşmasını, meydanda kurulan ekrandan izledi. Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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