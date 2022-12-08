MHP'li vekilden Kürtçe'nin resmi dil olacağını söyleyen Ömer Öcalan'a cevap: Zorla yaptırmak isteyenlerin sonu sarı torba - Son Dakika
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MHP'li vekilden Kürtçe'nin resmi dil olacağını söyleyen Ömer Öcalan'a cevap: Zorla yaptırmak isteyenlerin sonu sarı torba

08.12.2022 17:05

2023 bütçe görüşmelerinde Kürtçe'nin resmi dil olup okullarda öğretileceğini belirten Ömer Öcalan'a tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Levent Bülbül, "Zorla yapmak isteyene hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gergin başlayan bütçe maratonu devam ediyor. Bugün Halkların Demokratik Partisi (HDP) grubu adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM kürsüsünde dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU DİL KONUSUNDA ISRARCIYIZ"

Yaptığı konuşmada, "Hem Kürtçe dilinin resmî bir dil olması için hem de ana dilde eğitim dili olması için büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz" diyen Ömer Öcalan, "Bu cumhuriyetin yüz yıllık tarihinde bir asimilasyon tarihî olduğunu unutmayalım. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına giriliyor. Biz, bu 2'nci yüzyılda ret ve inkar kabul edilmeyecek. Biz bu dil konusunda ısrarcıyız, geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

"AYNI SON HERKESİ BEKLER"

Bu sırada meclis sıralarından tepkiler yükseldi. Konuşma sonrası söz isteyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Bu memleketin milli mücadele dönemi hikaye dense de en çarpıcı gerçekleridir. Türkçe bilmeyen analarımızın Ay-Yıldız'a sarılarak, kahramanca mücadele ederek kazandık bu milli mücadeleyi. O hatibin Türkiye'de alışacaksınız zorla bu iş olacak, zorla yapmak isteyene hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler" dedi.

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AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li vekilden Kürtçe'nin resmi dil olacağını söyleyen Ömer Öcalan'a cevap: Zorla yaptırmak isteyenlerin sonu sarı torba - Son Dakika
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