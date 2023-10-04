2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı. - Son Dakika

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.

2023 Nobel Kimya Ödülü\'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.
Son Güncelleme: 04.10.2023 12:55

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.

Kimya alanında 2023 Nobel Ödülü, 'kuantum noktalarının keşfi ve sentezi' çalışmaları nedeniyle Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, üç bilim insanının kuantum noktalarının keşfi ve sentezi çalışmalarından dolayı 2023 Nobel kimya Ödülü'ne layık görüldüğünü belirterek "Bu küçük parçacıklar benzersiz özelliklere sahiptir ve artık ışıklarını, televizyon ekranlarından ve LED lambalardan yaymaktadır. Kimyasal reaksiyonları katalize ederler ve berrak ışıkları, bir cerrah için tümör dokusunu aydınlatabilir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü 'kuantum noktalarının keşfi ve sentezi'nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı. - Son Dakika
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