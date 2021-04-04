2023 Vizyon Derneği Başkanı Özbay: "103 amirali, bu kadük bildiride katkısı bulunanları ve destek verenleri esefle kınıyoruz" - Son Dakika

2023 Vizyon Destek Derneği Başkanı Cengiz Özbay, "2023 Vizyon Teşkilatı olarak söz konusu 103 amirali, bu kadük bildiride katkısı bulunanları ve destek verenleri esefle kınıyoruz" dedi.

2023 Vizyon Destek Derneği Başkanı Cengiz Özbay tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hesap Vereceksiniz! Seçilmiş Liderimiz Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve milli iradeye karşı açıkça darbe bildirisi şeklinde kanunlarımıza aykırı olarak, gece yarısı mütekaid Amiral-General eskisi 103 hadsiz darbeci tarafından, 27 Nisan, 28 Şubat'ın devamı niteliğinde 04 Nisan 2021'de seçilmiş hükümete uyarı mahiyetinde, Deniz Şehitleri gününde şehitlerimizin üzerinden demokrasiye ihanet duygusu ile darbe çağrıştıran muhtıra vermişlerdir. Türk Milletine, darbeye teşebbüsten hesap vereceksiniz!" denildi.

Özbay, "Savcılarımızın taksimatıyla 15 Temmuz'a 103 gün kala; darbe işgal teşebbüsünde bulunan ve tutuklanan 103 general ile intikam-misilleme ve sübliminal mesaj veren 103 Darbe Umutlularına, diğer taraftan seçilmiş hükümetimize, iktidara ve demokrasiye müdahale anlamına gelen darbe çağrısı imalı gece yarısı duyurulan bildiriye imza atan ya da onay veren Emekli Amirallere karşı; 81 ilde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları tarafından şiddetle kınama mesajları yayınlanmalı ve diğer taraftan savcılarımız derhal soruşturma açmalıdır.

Muhtıra yayınlayan amiraller, eğer çok istiyorlarsa parti kurar veya kendine yakın partilerde siyaset yapabileceğini öneririz. Aksi takdirde, artık darbeler dönemi bitmiş olup, demokrasi ülkemizin olmaz ise olmaz bir seçeneği olmuştur. Halk iradesi tankları, topları iman dolu göğüsleri ile durduracak ve durdurmuştur.

04 Nisan 1997 yılında hakka yürüyen merhum asker Alpaslan Türkeş'in 'En kötü Demokrasi, en iyi askeri yönetimden iyidir' sözüyle bildiri tarihine uygun olarak cevap veriyoruz. 2023 Vizyon Teşkilatı olarak söz konusu 103 amirali, bu kadük bildiride katkısı bulunanları ve destek verenleri esefle kınıyoruz.

Milletçe seçilmiş liderimiz ve seçilmiş hükümetimiz dimdik ayaktadır. İktidardadır! Muktedirdir! Darbe mi? Sakın Aklınızdan Bile Geçirmeyin! Milletçe Nöbetteyiz! Milletçe hazır kıta bekliyoruz. Milletçe devletimizin yanındayız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA