2025\'in Yılın Kareleri Oylaması

İstanbul'daki bazı foto muhabirleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Foto muhabirleri, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Agence France-Presse (AFP) Türkiye Fotoğraf Şefi Ozan Köse, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'un sağlık durumunun kötüleştiğini anlatan fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Artur Widak'ın "Havalı hareket", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" fotoğrafını seçen Köse, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" karesine oy verdi.

Her kategorideki fotoğrafları çok beğendiğini ancak ilgisini en çok çeken kategorinin "Gazze: Açlık" olduğunu dile getiren Köse, savaşın insanlık dışı sonuçlarından birinin açlık olduğuna dikkati çekti.

Akıllı telefonların çıkmasıyla herkesin bir fotoğrafçı gibi davrandığını belirten Köse, "Foto muhabirliği son yıllarda biraz düşmüş gibi görünse de Anadolu Ajansının yapmış olduğu 'Yılın Kareleri' oylamasındaki fotoğraflar çok güzel. Özellikle yurt dışından, Orta Doğu, Amerika olsun çok iyi kareler var." diyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Getty Images foto muhabiri Burak Kara, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'un sağlık durumunun kötüleştiğini anlatan fotoğrafını tercih ederken, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla Sarılan" karesini seçti.

Kara, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşil'in sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını oyladı.

AA'nın fotoğraf için çok önemli bir kurum olduğunu kaydeden Kara, "Çok kıymetli işler görmek hem kıskandırıyor hem cesaretlendiriyor hem de zihnimizi açıyor. Seçki çok iyi, çok zorlandım. Özellikle Gazze fotoğraflarını neredeyse seçemedim." ifadelerini kullandı.

Kara, her fotoğrafın birbirinden güçlü olduğunu belirterek, "AA'nın fotoğraf dili, anlatımı gerçekten dünya standartlarında. Benim de çalıştığım ajans gibi dünyanın önemli ajanslarında yer alması çok önemli. Fotoğraflar, dünya habercilik, gazetecilik seçkileri için de çok iyi. AA'nın çıtayı her zaman yükseltmesi mutluluk verici." değerlendirmesini yaptı.

"Özellikle Gazze seçkisi oldukça güçlüydü"

European Pressphoto Agency (EPA) Türkiye Fotoğraf Şefi Tolga Bozoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere bir hayır kurumu tarafından gerçekleştirilen yemek dağıtımı sırasında oluşan yoğunluğu gösteren fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla Sarılan" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Taurat Hossain'in "Kaos" fotoğrafını oylayan Bozoğlu, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını seçti.

Genel olarak birçok fotoğrafı çok beğendiğini aktaran Bozoğlu, fotoğrafların kalitesinin AA'nın globalliğini destekler nitelikte olduğunu söyledi.

Bozoğlu, "Seçtiğim fotoğraflarda daha çok insan unsurunun öne çıktığı kareleri değerlendirmek istedim. Özellikle uluslararası nitelikte yayın yapan ajansların, uluslararası gazetelerin en çok kullanmayı sevdiği fotoğraflar, insanların ön plana çıktığı, haber fotoğraflarının insan figürleri üzerinden anlatıldığı ve estetik unsuru barındıran fotoğraflardır. Ben de bu değerlendirmelerde bunu ön plana çıkarmaya çalıştım. Özellikle Gazze seçkisi oldukça güçlüydü, seçmekte çok zorlandım." diye konuştu.

Milliyet Gazetesi Fotoğraf Şefi Ozan Güzelce, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere bir hayır kurumu tarafından gerçekleştirilen yemek dağıtımı sırasında oluşan yoğunluğu anlatan fotoğrafını, "Portre" kategorisinde de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karesini oyladı.

Güzelce, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarına oy verdi.

Kaliteli fotoğraflar arasından seçim yapmanın çok zor olduğunu belirten Güzelce, "Yoğun geçen bir yılın içerisinde son derece etkileyici fotoğraflar gördüm. Emeği geçen tüm foto muhabiri ve muhabir arkadaşlara teşekkür etmek lazım. 'Gazze: Açlık' kategorisi gerçekten çok etkileyiciydi. Anadolu Ajansı, böyle bir yarışmayla emek veren foto muhabirlerini onore ederek son derece önemli bir iş başarıyor." ifadelerini kullandı.

"Tarihe tanıklık edilen kareler gerçekten çok iyi"

Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Şefi Levent Kulu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Filistinlilerin kısıtlı miktardaki un ve bebek mamasına ulaşabilmek için Gazze'deki Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki yardım noktasında oluşturduğu yoğunluğu gösteren fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" karesini oylayan Kulu, "Spor" kategorisinde Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini beğendi.

Kulu, her bir kareyi çok güzel bulduğunu dile getirerek, "Bazı kareler gerçekten çok etkileyici. Özellikle Gazze'deki soykırıma dikkati çeken fotoğraflar çok önemli. Oralarda bulunan foto muhabirlerinin gözü bu olayların tüm dünyaya aktarılmasını sağlıyor. Tarihe tanıklık edilen kareler gerçekten çok iyi. Diğer kategorilerde de çok güzel kareler var. Bir foto muhabiri olarak buradaki işlerin kalitesini gördükçe mutlu oluyorum. Sadece bir kare seçmek çok zorlayıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğrafçı ve küratör Ahmet Sel, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Filistinlilerin kısıtlı miktardaki un ve bebek mamasına ulaşabilmek için Gazze'deki Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki yardım noktasında oluşturduğu yoğunluğu anlatan fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" karesini seçen Sel, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi", "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını oyladı.

Sel, oylamadaki fotoğrafları çok beğendiğini dile getirerek, "Zaten Anadolu Ajansının foto muhabirleri genellikle usta, işini bilen fotoğrafçılar. Önemli konuları seçmişler, hepimizi ilgilendiren, güncelde dikkatle baktığımız konuşulan konular. Bazıları diğerlerinden daha başarılı. Önemli olan foto muhabirlerinin birisine öykünmemeleri, kendi olmaları. Kendi düşündükleri, beğendikleri fotoğraflar üzerinde çalışmaları ve kendi görsel seçimlerini dikkatli şekilde yapmaları." şeklinde konuştu.

"Anadolu Ajansı, Türkiye'deki basın fotoğrafının omurgasını oluşturuyor"

Serbest foto muhabiri Ercan Arslan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere bir hayır kurumu tarafından gerçekleştirilen yemek dağıtımı sırasında oluşan yoğunluğu gösteren fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini beğendi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesine oy veren Arslan, "Spor" kategorisinde Costas Baltas'ın "Zaferin ardından", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını tercih etti.

Arslan, foto muhabirlerinin zamanın tarihçileri ve görsel tanıkları olduğunu ifade ederek, "Onların çektiği fotoğraflar dünyanın görsel belleğini oluşturuyor. Dolayısıyla da özellikle foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların gelecek yüzyıllarda arkeolojik kazı alanı olacağını düşünüyorum. Onlar zamanı bir şekilde gelecek kuşaklara anlatmak için zor şartlarda, zor mekanlarda fotoğraf çekiyorlar. Onların emeği, hakkı ödenmez." dedi.

"Yılın Kareleri" oylamasında fikrini söylemekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Çok başarılı fotoğraflar olduğunu düşünüyorum. Anadolu Ajansı, Türkiye'deki basın fotoğrafının omurgasını oluşturuyor. 100 yılı devirmiş bir kurum olarak AA, ülkenin görsel hafızası olarak da yer alıyor. Bu fotoğrafları değerlendirmek, onurlandırmak küçük de olsa önemli. İnşallah daha güzel, daha mutlu fotoğraflar çekerek dünyanın görsel hafızasına katkıda bulunurlar. İnşallah bundan sonraki senelerde, savaşların olmadığı, foto muhabirlerinin daha rahat çalıştıkları bir dünya olur diye düşünüyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.