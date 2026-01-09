2025 Tarım Hedefleri Belirlendi - Son Dakika
2025 Tarım Hedefleri Belirlendi

2025 Tarım Hedefleri Belirlendi
09.01.2026 09:39
Düzce İl Tarım Müdürü Uzun, 2025 için tarım projelerini tanıttı, verimlilik ve destek vurguladı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İl Genel Meclisi toplantısına katılarak 2025 yılı içerisinde il genelinde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, İl Genel Meclisi üyelerine Düzce tarımının mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme yönelik hedefler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Esra Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ve müdürlük koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında; bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma yatırımları, üretici eğitimleri ve destekleme programları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bu projelerin, tarımsal verimliliğin artırılması, üretici gelirlerinin yükseltilmesi ve kırsalda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Ayrıca 2025 yılı içerisinde İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen projelere değinen Uzun, bu çalışmaların sahadaki etkileri ve üreticilere sağladığı kazanımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılı için planlanan projeler hakkında da bilgi veren Uzun, yeni dönemde üretim çeşitliliğini artırmaya, genç ve kadın üreticileri desteklemeye ve yerel potansiyeli daha etkin kullanmaya yönelik çalışmaların öncelikli olacağını ifade etti.

Toplantı, İl Genel Meclisi üyelerinin soru ve görüşlerinin alınmasının ardından karşılıklı istişarelerle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2025 Tarım Hedefleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 2025 Tarım Hedefleri Belirlendi - Son Dakika
