2025'te 401 Milyon Dolar Domates İhracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2025'te 401 Milyon Dolar Domates İhracatı

2025\'te 401 Milyon Dolar Domates İhracatı
11.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2025'te 402 bin ton domates ihracatından 401 milyon dolar gelir elde etti. Romanya lider.

Türkiye'den 2025 yılında 401 milyon 193 bin dolarlık domates ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 51 ülkeye 402 bin 234 ton domates satıldı.

Ülkeden 2024'te yapılan domates ihracatından 426 milyon 707 bin dolar gelir elde edilirken bu rakam geçen yıl ise 401 milyon 193 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin en çok domates ihracatı yaptığı ülkelerin başında Romanya yer aldı. Türkiye, Romanya'ya geçen yıl 83 milyon 869 bin dolarlık domates sattı.

Romanya'yı 63 milyon 536 bin dolarla Ukrayna, 55 milyon 144 bin dolarla Rusya, 39 milyon 990 bin dolarla Bulgaristan ve 23 milyon 482 bin dolarla Almanya izledi.

"2026 için çok umutluyuz"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Onur Girdap, AA muhabirine, domates ihracatının Türkiye tarımı açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Geçen yıl yaşanan olumsuz hava şartlarının üretim noktasında dezavantajlar oluşturduğunu anlatan Girdap, "Yaşanan olumsuzluklara rağmen 401 milyon ihracat rakamlarına ulaşmış olmak sektörümüz adına önemli bir adımdır." dedi.

Girdap, şunları kaydetti:

"2026 yılı için çok umutluyuz. Geçen yıl karşılaştığımız olumsuzluklardan kaynaklı gerilemeyi 2026 yılında yapacağımız ihracatla giderip daha çok üstüne çıkacağımıza inanıyoruz. Bu noktada çalışmalarımız ve yeni pazar arayışlarımız devam ediyor. Yakın zamanda Hollanda gezimiz oldu, yeni pazarları seracılarımıza kazandırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Rusya ile ilişkilerimiz bir seviyeye geldi, 2026 yılının domates ihracatı adına olumlu geçeceğine inanıyoruz."

Girdap, hükümetin sera yatırımlarına yönelik verdiği desteklerin devam ettiğini ve bu sayede yeni üretim alanlarının faaliyete geçtiğini ifade etti.

Modern sera yatırımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte verimliliğin artacağını vurgulayan Girdap, Türkiye'nin domates üretiminde ve ihracatında küresel pazarlardaki gücünü daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Girdap, üretim artışının iç piyasayı da olumlu etkileyeceğini belirterek, "Artan üretim miktarı hem ihracat gelirlerimizi yükseltecek hem de iç piyasada arz istikrarına katkı sağlayacaktır. Amacımız, üreticinin kazandığı, tüketicinin uygun fiyata kaliteli ürüne ulaştığı ve ihracatçının yeni pazarlara açıldığı sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır." dedi.

Kaynak: AA

Romanya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te 401 Milyon Dolar Domates İhracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:49
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı Her şey 3 dakika sürmüş
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 12:09:19. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te 401 Milyon Dolar Domates İhracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.