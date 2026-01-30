2025 Turizm Geliri 65 Milyar Dolara Aştı

(ANKARA) - TÜİK verilerine göre turizm geliri 2025 yılında yüzde 6,8 artarak 65,2 milyar doları aştı. Ziyaretçi sayısı 63,9 milyona yaklaşırken en büyük harcama kalemi paket turlar ile yeme içme oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Bu gelirin 64,4 milyar doları ziyaretçilerden, 782 milyon doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerden sağlanan gelirin yüzde 18'i yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan geldi. Turizm gelirinin 46,2 milyar dolarlık kısmı kişisel harcamalardan, 18,1 milyar dolarlık bölümü ise paket tur harcamalarından oluştu.

Son çeyrekte yüzde 9,9'luk artış

2025'in Ekim-Aralık döneminde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 15,1 milyar dolar oldu. Bu dönemde ziyaretçilerin yaptığı harcamaların büyük bölümü yine kişisel harcamalar ve paket turlardan oluştu.

Ziyaretçi sayısı 63,9 milyona ulaştı

2025 yılında Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 2,7 artarak 63 milyon 917 bin kişi oldu. Bu kişilerin yüzde 17,5'ini yurt dışında yaşayan vatandaşlar oluşturdu. Yıllık ortalamada ziyaretçilerin gecelik harcaması 100 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik harcaması ise 64 dolar olarak hesaplandı. Son çeyrekte ise ziyaretçi sayısı yüzde 5,9 artarak 14,7 milyon kişiye yükseldi. Bu dönemde gecelik ortalama harcama 91 dolar seviyesinde gerçekleşti.

En büyük pay paket tur ve yeme içmede

2025 genelinde turizm gelirleri içinde; paket tur harcamaları yüzde 28,2, yeme içme harcamaları yüzde 21,1, uluslararası ulaştırma yüzde 12,8 pay aldı. Bir önceki yıla göre özellikle yeme içme harcamalarında yüzde 16'yı aşan artış dikkat çekti. Ziyaretçilerin yüzde 67,7'si Türkiye'ye "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların büyük bölümü ise ülkeye akraba ve arkadaş ziyareti için giriş yaptı.

Yurt dışına çıkanların harcamaları arttı

Yurt içinde ikamet edip yurt dışına çıkan vatandaşların yaptığı turizm gideri 2025 yılında yüzde 24 artarak 9,6 milyar dolar oldu. Kişisel harcamalar bu tutarın büyük bölümünü oluşturdu. Yıl genelinde yurt dışını ziyaret eden kişi sayısı ise yüzde 4,4 artışla 11,9 milyona ulaştı. Kişi başına ortalama harcama 807 dolar olarak kaydedildi.