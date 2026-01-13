2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı

2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı
13.01.2026 12:22
Kırklareli Tarım Müdürü Karaca, AA'nın 2025 fotoğraf oylamasına katıldı. Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaca, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Karaca, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", fotoğrafını oylayan Karaca, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini beğendi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: 2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
