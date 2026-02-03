2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı

2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı
03.02.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağrı İlk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı; fotoğraflar büyük etki yarattı.

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çağrı İlk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" isimli fotoğrafını oylayan İlk, yaşananlardan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" isimli fotoğrafın kendisini çok etkilediğini aktaran İlk, şunları kaydetti:

"Gazze'deki yaşananların izahı yok. Yarınlar için çok endişeliyiz. Umarım bu sene savaşlar biter ve artık insanlar daha sorumlu hareket etmeye devam eder."

"Portre" özel kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli karesini seçen Çağrı İlk, "Haber" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" isimli fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını tercih eden Çağrı İlk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" adlı karesine oyunu verdi.

İlk, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in çektiği "Süt kuzusu" başlıklı kareyi oyladı.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu vurgulayan Çağrı İlk, "Duygu ön planda. Anadolu Ajansı çok güzel işler yapıyor. Sadece ülkemizde değil dünyaya da doğru bilgiyi aktarıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Fotoğraflar da genel olarak çok duygusal. Herkesin eline ve emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kulüpler Birliği Vakfı, Anadolu Ajansı, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
“Adaya hiç gitmedim“ demişti Trump’la ilgili bomba Epstein ifşası "Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

09:08
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig’e gönderdiler
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler
08:47
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı 51
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51
08:35
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı kazanamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
06:46
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 09:27:34. #7.11#
SON DAKİKA: 2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.