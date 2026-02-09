2026'da 1 Milyon Sigara Bırakma Başvurusu Hedefi - Son Dakika
2026'da 1 Milyon Sigara Bırakma Başvurusu Hedefi

2026\'da 1 Milyon Sigara Bırakma Başvurusu Hedefi
09.02.2026 11:26
Sağlık Bakanlığı, sigara bırakma polikliniklerine 2026'da 1 milyon başvuru hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, sigara bırakma polikliniklerine başvuru sayısının 2026 yılında 1 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Demirkol, "9 Şubat Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla, AA muhabirine, bağımlılıkların Türkiye'de ve dünyada mücadele edilmesi gereken önemli halk sağlığı sorunları arasında yer aldığını söyledi.

Tütünle mücadele çalışmalarının çok paydaşlı bir yapıyla yürütüldüğünü belirten Demirkol, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yılda 2 defa toplandığını, illerde ise valilerin başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Kurullarının etkin şekilde çalıştığını ifade etti. Demirkol, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığının bulunduğunu da kaydetti.

Demirkol, Türkiye'nin tütünle mücadelede önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "4207 sayılı Kanun ile 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tütünle mücadelede Türkiye, dünyaya örnek gösterilecek bir başarı elde etti. Pandemi ile beraber de bu konuda aksamalar tüm dünyada olduğu gibi yaşandı. Bu konuda yeniden önemli bir yol alıyoruz." dedi.

"Sigarayı bırakmayı hiçbir zaman bırakmayın"

Tütünle mücadele kapsamında yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Demirkol, sigara içilmesi yasak alanlarda denetimlerin kolluk kuvvetleriyle birlikte yürütüldüğünü söyledi.

Demirkol, yeşil dedektör uygulaması ve ihbar hattına gelen bildirimlerle ekiplerin yerinde denetim yaptığını, çapraz denetim uygulamasıyla da denetim ekiplerinin farklı illerde görevlendirildiğini anlattı.

Bağımlılıktan kurtulmanın hem milli güvenlik açısından hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğunun altını çizen Demirkol, "Türkiye, tütünle mücadelede dünyaya örnek gösterilecek bir başarı elde etti. Bu başarıyı daha da öteye götürmeye çalışıyoruz. Denetimleri yerinde yaparken özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza da çok önemli imkanlar sunuyoruz. Yapılan çalışmalar, sigara içen vatandaşlarımızın yüzde 95'inin sigarayı bırakmak istediğini fakat bu konuda başarılı olamadığını gösteriyor. Öncelikle mesajımız şu, sigarayı bırakmayı hiçbir zaman bırakmayın. Daha önce defalarca başarısız girişimleriniz olmuş olabilir fakat 'bırakmayı bırakmamak', bu konuda mücadeleye devam etmek oldukça önemli." diye konuştu.

"1500 noktada danışmanlık hizmeti sunuyoruz"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, sigarayı bırakmak isteyenlere sunulan danışmanlık hizmetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Öncelikle bırakma kararının verilmesinin gerektiğini dile getiren Demirkol, "Sigarayı bırakmak kişinin önce kendi sağlığı, çocuklarının geleceği ve sağlıklı bir yaşlanma için çok önemli. ALO 171 hattı, 7 gün 24 saat profesyonellerimiz tarafından danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye'nin 81 ilinde her ilçemizde bulunan sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor ve süreç içerisinde yılda 6 defa aranarak süreciniz takip ediliyor." dedi.

Demirkol, sigara bırakma polikliniklerinin de hastanelerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve aile sağlığı merkezleri bünyesinde etkin bir şekilde faaliyet sürdürdüğünü belirterek, "Burada verilen tedaviler ve ilaçlar da ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza sunuluyor. Sigarayı bırakmak istediği halde hastaneye veya aile hekimliğine devamlı gelemeyecek vatandaşlarımız için de online sigara bırakma hizmetimiz başladı. Geçen yıl 470 olan sigara bırakma poliklinik sayımız bu yıl 1500'e yaklaştı. 1500 noktada ücretsiz sigara bırakma ilaçlarımızı vatandaşlarımıza danışmanlık hizmetimizle birlikte ulaştırıyoruz. Sertifikalı hekimlerimiz bu takipleri çok etkin bir şekilde yapıyor. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde aynı zamanda psikologlarla da bu süreçleri destekliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de her 3 kişiden 1'i sigara kullanıyor"

Tütünle mücadelede mobil araçların da devreye girdiğini anımsatan Demirkol, "Bu dönemdeki en önemli hizmetlerimizden biri de mobil sigara bırakma araçlarımız. Türkiye'de 250'ye yaklaşan aracımızla ekiplerimiz özellikle yoğun sigara tüketilen alanlara giderek orada hem sigaranın zararlarını anlatıyorlar hem de 'bırakmak istiyorum' diyenleri hekimimizin olduğu en yakın araca yönlendirerek sigara bırakma işlemini başlatmış oluyorlar. Bakanlık olarak bu konuda vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz." dedi.

Demirkol, sigara bırakma konusunda verilen desteklerle geçen yıl yoğun bir başvurunun olduğunu belirterek, "2025 yılında sigara bırakma konusunda rekor kırdık yaklaşık 300 bine yakın sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oldu. Bu seneki hedefimiz burada 1 milyon. 2026 yılında sigara bırakma polikliniklerine başvuru sayısını geçen yılın rekorunu kırarak 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle ALO 171'i tekrar hatırlatıyoruz. Türkiye'de her 3 vatandaşımızdan 1'i sigara kullanıyor ya da yakınlarımız sigara kullanıyor. ALO 171 hattını 85 milyon vatandaşımızın hepsinin bilmesini istiyoruz." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Bakanlığı

Son Dakika Güncel 2026'da 1 Milyon Sigara Bırakma Başvurusu Hedefi - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: 2026'da 1 Milyon Sigara Bırakma Başvurusu Hedefi - Son Dakika
