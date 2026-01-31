2026'da Kapsamlı Reformlar Bekleniyor - Son Dakika
2026'da Kapsamlı Reformlar Bekleniyor

31.01.2026 17:17
Abdulhamit Gül, 2026'da Türkiye'nin özgürlük ve demokrasi odaklı reformlar yapacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 2026 yılının Türkiye için kapsamlı reformların hayata geçirileceği bir dönem olacağını belirterek "Özgürlüğü, demokrasiyi ve refahı birlikte büyüttüğümüz bir Türkiye'yi kuracağız. Sofradaki ekmeği büyütürken özgürlük alanlarını da genişleteceğiz." dedi.

Gül, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda gücünü artırarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün dünyada kabul gören, söz sahibi ve etkili bir ülke konumunda bulunduğunu vurgulayan Gül, bu gücün siyasi istikrar, güçlü liderlik ve milletin birlik ve beraberliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Sivil bir anayasanın milletin siyasetçilere verdiği açık bir ödev olduğuna dikkati çeken Gül, "Türkiye'nin artık darbe dönemlerinin izlerini taşıyan anayasalardan tamamen kurtulması gerekiyor. Milletin iradesini merkeze alan, özgürlükleri daha da güçlendiren, sivil ve demokratik bir anayasa, bu ülkenin hakkıdır." diye konuştu.

Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini belirten Gül, demokrasinin ve özgürlüklerin daha ileri taşınmasının temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Gül, "Özgürlüğü, demokrasiyi ve refahı birlikte büyüttüğümüz bir Türkiye'yi kuracağız. Sofradaki ekmeği büyütürken, özgürlük alanlarını da genişleteceğiz. Gençlerimize ve çocuklarımıza daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye emanet edeceğiz. Bunu yapacak irade ve kararlılık bizde var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Gül, ülkenin teröre diz çöktürmüş güçlü bir devlet olduğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye hedefinin sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milli bir proje olduğunu dile getiren Gül, bu hedefin toplumun tüm kesimlerini kapsadığını söyledi.

Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla Türk'ün Kürt'ten hiçbir zaman ayrılmadığı, et ve tırnak gibi kıyamete kadar kardeşçe yol yürüdüğü bir Türkiye'yi hep birlikte güçlendireceğiz. Daha fazla kenetlenerek, daha fazla birleşerek terörsüz Türkiye'yi kuracağız. Bunun sonucunda daha güçlü bir ekonomi, daha yüksek bir refah seviyesi ve daha sağlam bir demokrasiye kavuşacağız."

Toplantıda Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş da söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın sonunda Ali Gümüş, Gül'e Tekirdağ'a özgü ve coğrafi işaretli Karacakılavuz Dokuması'nı hediye etti.

Kaynak: AA

